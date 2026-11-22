(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra điều chỉnh đáng chú ý khi công nghệ FVS được áp dụng thay cho VAR tại U17 World Cup 2026. Đây là thay đổi rất đáng chú ý, khiến cục diện trận đấu có thể thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác so với khi công nghệ VAR được áp dụng.

Công nghệ FVS chỉ được áp dụng khi HLV trưởng của 2 đội bóng giơ thẻ yêu cầu được kiểm tra lại tình huống vừa diễn ra, không có chuyện các trọng tài được phép tùy ý sử dụng công cụ này.

Ngoài ra, FVS không có tổ trọng tài nào hỗ trợ như VAR. Đây chỉ đơn giản là một màn hình phát lại các pha bóng của trận đấu với nhiều góc quay khác nhau để trọng tài tự quyết định.

U17 Việt Nam đối đầu U17 Bỉ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử VTC News, một trọng tài cấp FIFA đang điều hành V.League: “Rõ ràng, FIFA lại đưa ra một thay đổi đáng chú ý nữa, tôi nghĩ rằng đây cũng là những thử nghiệm mới. Nhưng huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland và các học trò cần đặc biệt lưu tâm. VAR và FVS khác rất xa nhau về bản chất, dù đều là công cụ hỗ trợ trọng tài”.

Chỉ tính riêng ở trận U17 Việt Nam và U17 Bỉ, HLV Roland đã 2 lần dùng quyền FVS khi cho rằng cầu thủ đối phương phạm lỗi thô bạo xứng đáng nhận thẻ đỏ và một tình huống cầu thủ Bỉ có thể đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bên kia chiến tuyến, đối thủ cũng dùng FVS khi Nguyễn Lực có động tác “thừa” với cầu thủ Bỉ. Ở cả 3 pha bóng này, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định đúng.

Mỗi đội có 2 quyền dùng FVS. Nếu khiếu nại đúng sẽ được bảo lưu 1 quyền sử dụng, sử dụng sai sẽ bị mất quyền FVS.

Vị trọng tài V.League giải thích: “Công nghệ FVS được áp dụng có một ý nghĩa sâu xa. Rất khó để các cầu thủ và huấn luyện viên cứ la hét và gây áp lực. Họ buộc phải tập trung vào từng tình huống để có thể biết mình nên dùng FVS hay không. Chưa kể, trọng tài hoàn toàn tự quyết chứ không có các trọng tài khác ngồi ở phòng kĩ thuật.

Tuy nhiên, tôi cũng có những băn khoăn. Trong thực tế điều hành các trận đấu từ phòng VAR, tôi thấy có lúc trọng tài chính ra đến 4-5 quyết định mà cần VAR can thiệp trong một trận đấu. Ở đây, đội bóng có 2 quyền dùng FVS nhưng nếu sai cả hai thì mất hết quyền. Lỡ còn 4-5 tình huống sau đó trọng tài lại không đúng như 2 tình huống kia, hóa ra đội nhà sẽ rất thiệt thòi.

Do đó, mỗi quyết định của ban huấn luyện liên quan đến khiếu nại cần được cân nhắc kỹ, tránh chuyện cảm xúc lấn át. Đó là cách để bảo vệ quyền lợi của toàn đội”.