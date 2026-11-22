(VTC News) -

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Ninh Bình diễn ra lúc 18h ngày 22/11 trên sân vận động Chi Lăng. Trận đấu thuộc vòng 8 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Đà Nẵng vs Ninh Bình trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Đà Nẵng đấu với Ninh Bình được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Đà Nẵng đấu với Ninh Bình có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Ninh Bình được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Đà Nẵng vs Ninh Bình hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đà Nẵng đấu với Ninh Bình được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Đà Nẵng đấu với Ninh Bình (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/shb-da-nang-ninh-binh-6afc2aadcda1699992379e7c?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Đà Nẵng đấu với Ninh Bình trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Đà Nẵng vs Ninh Bình

Đà Nẵng bước vào vòng 8 sau thất bại 0-1 trước Đồng Nai. Dù kết quả này chưa khiến đội bóng sông Hàn rơi vào nhóm nguy hiểm khi vẫn xếp thứ 10 với 9 điểm, song ban lãnh đạo CLB đã quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện.

HLV Lê Đức Tuấn chia tay đội bóng, nhường vị trí cho ông Lee Young Jin, cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo tại đội tuyển Việt Nam. Cuộc đối đầu với Ninh Bình vì thế đánh dấu trận đấu đầu tiên của chiến lược gia người Hàn Quốc trên cương vị HLV trưởng Đà Nẵng.

Trong khi đó, Ninh Bình cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Sau hai trận thua liên tiếp trước Công an TP.HCM và Hà Nội, đội bóng cố đô Hoa Lư phần nào lấy lại sự tự tin nhờ chiến thắng trước Bắc Ninh ở vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên, những lần đánh rơi điểm số trước đó đã khiến Ninh Bình tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm.