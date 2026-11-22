(VTC News) -

Sáng 22/11 (theo giờ Việt Nam), Inter Miami thua 0-3 trước Columbos Crew trong khuôn khổ giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Tuy nhiên, pha bóng được nhắc đến nhiều nhất lại xảy ra ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 1. Khi Gonzalo Tapia đang có hành động ngăn cản Messi ném biên nhanh, huyền thoại người Argentina có vẻ không giữ được bình tĩnh và ném bóng thẳng vào mặt đối thủ.

Trọng tài chính quyết định rút thẻ vàng cho cả Lionel Messi và Gonzalo Tapia. Tình huống này gây ra tranh cãi lớn bởi nhiều cổ động viên cho rằng Messi xứng đáng phải nhận thẻ đỏ vì hành động “phi thể thao”.

Messi ném bóng vào mặt đối thủ.

Theo luật bóng đá được ban hành bởi Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB), hành động cầm bóng ném vào mặt đối thủ sẽ được các trọng tài đánh giá chi tiết trước khi ra quyết định phạt thẻ. Có 3 trường hợp xảy ra khi một cầu thủ ném bóng trúng vào cơ thể đối phương.

Cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp nếu cố tình ném bóng với lực mạnh, gây nguy hiểm hoặc hướng vào vùng đầu, mặt của đối phương, nhất là khi bóng đá ở ngoài cuộc. Đây là hành vi bạo lực sân cỏ. Trong trường hợp thứ hai, cầu thủ bị phạt thẻ vàng nếu ném bóng mang tính khiêu khích, thiếu kiềm chế nhưng lực ném nhẹ, không đủ bạo lực gây chấn thương nghiêm trọng, được xếp vào hành vi phi thể thao.

Trong trường hợp thứ 3, nếu hành vi ném bóng được chứng minh là hoàn toàn vô tình, đối phương di chuyển và trúng bóng, cầu thủ không bị phạt thẻ vàng.

Như vậy, trọng tài cho rằng Messi chỉ có hành vi dừng ở mức khiêu khích đối thủ.

Tâm lý của Messi đã có phần ức chế sau diễn biến của hiệp đấu đầu tiên. Inter Miami nhận bàn thua ngay ở phút thứ 9 và người ghi bàn chính là Gonzalo Tapia. Đến phút 36, Gonzalo phải nhận thẻ đỏ khiến đội bóng của Messi chơi thiếu người.

Việc Tapia ngăn cản Messi ném biên nhanh khiến mọi thứ trở nên bùng nổ. Columbus Crew thi đấu áp đảo và thắng tuyệt đối 3-0.