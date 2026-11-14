Không còn Messi, Argentina thua 1-2 Uruguay ngay trên sân nhà

(VTC News) -

Sáng 14/11, đội tuyển Argentina để thua Uruguay với tỷ số 1-2 trong trận giao hữu quốc tế trên sân La Bombonera ở Buenos Aires. Đây là lần đầu tiên thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni thi đấu kể từ khi Lionel Messi tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia hồi đầu tháng 10.

Argentina bước vào trận đấu với nhiều thay đổi về nhân sự. Đáng chú ý nhất là việc chiếc áo số 10 của Messi được để trống. HLV Scaloni chưa lựa chọn người kế thừa số áo mang tính biểu tượng này.

Dù không còn Messi, Argentina vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Đội chủ nhà chủ động triển khai tấn công, tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự Uruguay. Tuy nhiên, những pha phối hợp ở khu vực cuối sân thiếu sự đột biến và tính chính xác cần thiết.

Argentina để thua 1-2 trước Uruguay ngay trên sân nhà. (Ảnh: AP)

Nicolas Paz và Thiago Almada được kỳ vọng mang đến khả năng sáng tạo cho hàng công Argentina nhưng đều không thể tạo ra khác biệt. Trong khi đó, Uruguay dưới sự dẫn dắt của tân HLV Diego Forlan lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ngay sau giờ nghỉ. Phút 48, trung vệ Leonardo Balerdi phản lưới nhà, giúp Uruguay bất ngờ vượt lên dẫn trước. Chỉ 5 phút sau, Maximiliano Araujo tiếp tục ghi bàn, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Hai bàn thua liên tiếp khiến Argentina rơi vào thế bất lợi. Đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình, tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của Argentina được đền đáp ở phút 73 khi Julian Alvarez ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Scaloni không thể tận dụng quãng thời gian còn lại để san bằng cách biệt.

Chung cuộc, Argentina nhận thất bại 1-2 trước Uruguay ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến trận đấu mở màn kỷ nguyên hậu Messi của đội tuyển Argentina trở thành một kỷ niệm đáng quên.

Theo AP, sức hút của đội tuyển Argentina phần nào suy giảm sau khi Messi giải nghệ. Sân La Bombonera không được lấp đầy khán giả, điều hiếm khi xảy ra trong những trận đấu của đội tuyển nước này.

Thất bại trước Uruguay cũng đặt ra những thách thức đối với Scaloni, người vừa gia hạn hợp đồng dẫn dắt Argentina đến năm 2030. Nhà cầm quân này phải tìm kiếm những phương án tấn công mới để bù đắp khoảng trống mà Messi để lại.