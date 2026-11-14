Thủ môn Owono bị treo giò 12 trận sau va chạm khiến đối thủ qua đời

(VTC News) -

Theo Reuters, ngày 13/11, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) quyết định treo giò 12 trận đối với thủ môn Jesus Owono của FC Andorra. Đây là mức án phạt cao nhất được áp dụng sau pha va chạm khiến tiền đạo Jesus de Miguel của Tenerife tử vong.

Sự cố xảy ra ngày 2/11, trong trận đấu giữa FC Andorra và Tenerife thuộc giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Trong tình huống tranh chấp, Owono có pha va chạm mạnh với De Miguel. Tiền đạo 30 tuổi được các nhân viên y tế chăm sóc khẩn cấp trước khi đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

De Miguel được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng không qua khỏi. Ngày 3/11, Tenerife xác nhận cầu thủ này qua đời.

Jesus Owono nhận án treo giò 12 trận. (Ảnh: Reuters)

Sau khi xem xét báo cáo trọng tài và các tình tiết liên quan, Ủy ban Kỷ luật RFEF xác định Owono vi phạm nghiêm trọng Điều 102 trong Quy định Kỷ luật của liên đoàn. Điều khoản này liên quan đến hành vi bạo lực đối với cầu thủ đối phương trong khi trận đấu đang diễn ra, gây ra chấn thương nghiêm trọng.

Theo cơ quan kỷ luật, tính chất nguy hiểm của pha va chạm được thể hiện rõ trong báo cáo của trọng tài. Owono thực hiện động tác đưa chân lên cao, tạo ra lực tác động lớn vào người đối phương.

“Báo cáo của trọng tài cho phép xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi, cả về cách thức thực hiện khi cầu thủ giơ chân lên cao, lẫn lực tác động quá mức cho phép của pha va chạm”, Ủy ban Kỷ luật RFEF nêu rõ.

“Ai cũng biết rằng hậu quả là cái chết của Jesus de Miguel Alameda”, cơ quan này nhấn mạnh, đồng thời khẳng định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc là cơ sở để “áp dụng mức án phạt cao nhất”.

RFEF quyết định áp dụng mức treo giò tối đa 12 trận đối với Owono, đồng thời đưa ra các khoản tiền phạt theo Điều 52 của bộ quy tắc kỷ luật.

Án phạt được công bố trong bối cảnh thủ môn 25 tuổi vẫn chưa vượt qua cú sốc tâm lý sau sự ra đi của đối thủ.

Tuần trước, Owono thừa nhận anh đang trải qua “những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời”. Sau sự cố, Owono rút khỏi danh sách đội tuyển Guinea Xích Đạo chuẩn bị cho các trận vòng loại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) gặp Zimbabwe trong tháng 11.

HLV Carles Manso của FC Andorra cho biết Owono vẫn chưa quyết định liệu có tiếp tục chơi bóng hay không. Theo nhà cầm quân này, đội bóng sẽ dành cho cầu thủ 25 tuổi thời gian và không gian cần thiết để ổn định tinh thần.