Mỹ rút khỏi World Cup U17 tại Qatar vì lo ngại an toàn

(VTC News) -

Ngày 11/11, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (U.S. Soccer) xác nhận quyết định rút đội bóng khỏi Vòng chung kết U17 World Cup sắp diễn ra tại Qatar vì lo ngại liên quan đến an toàn.

Ngày 23/10, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo du lịch cấp độ 3 đối với Qatar, khuyến cáo công dân Mỹ “cân nhắc lại việc đến Qatar do nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang”. Cảnh báo này đề cập đến các cuộc tấn công tại quốc gia láng giềng Ả Rập Xê Út do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành.

Ngày 11/11, Liên đoàn Bóng đá Mỹ thông báo quyết định rút khỏi giải đấu tới các cầu thủ thông qua một bức thư.

Liên đoàn Bóng đá Mỹ rút đội tuyển U17 nam khỏi Vòng chung kết U17 World Cup. (Ảnh: The Athletic)

“Chúng tôi viết thư này để thông báo về quyết định khó khăn khi phải hủy bỏ đợt tập huấn trước thềm World Cup cũng như kế hoạch tham dự giải đấu. Chúng tôi vô cùng tự hào về quá trình chuẩn bị của các cầu thủ và ban huấn luyện nhằm đại diện cho nước Mỹ tranh tài tại World Cup.

Đáng tiếc, trước tình hình hiện nay, bao gồm cảnh báo du lịch cấp độ 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với Qatar cùng các chỉ thị liên quan dành cho nhân viên Đại sứ quán và gia đình họ, chúng tôi không còn khả năng tham dự giải đấu.

Sự an toàn và sức khỏe của các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, nội dung bức thư nêu rõ.

Theo kế hoạch, giải đấu quy tụ 48 đội tuyển sẽ khởi tranh vào ngày 19/11 và kết thúc bằng trận chung kết ngày 13/12.

Tuần trước, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Mỹ Alex Aldaz công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự giải đấu. Theo lịch thi đấu ban đầu, đội tuyển Mỹ sẽ ra quân gặp Montenegro vào ngày 21/11, trước khi lần lượt đối đầu Chile và Algeria tại vòng bảng.

Ở kỳ World Cup U17 năm ngoái, cũng được tổ chức tại Qatar, đội tuyển Mỹ bị loại ở vòng 32 đội.

Trước đó, vào năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo Qatar sẽ đăng cai World Cup U17 nam thường niên trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2029.