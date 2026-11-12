Bóng bàn Việt Nam đánh bại Malaysia, giành HCV đồng đội nam

(VTC News) -

Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 sau khi đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 ở trận chung kết. Đinh Anh Hoàng trở thành nhân tố nổi bật khi giành chiến thắng trong cả hai trận đấu, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam bước lên bục cao nhất.

Ở trận đấu mở màn, Đinh Anh Hoàng đối đầu Choong Javen. Tay vợt Việt Nam trải qua cuộc so tài căng thẳng, phải thi đấu đủ 5 ván mới có thể vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2. Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi, đồng thời tạo lợi thế tâm lý cho các đồng đội.

Bóng bàn Việt Nam đánh bại Malaysia, giành huy chương vàng đồng đội nam.

Tiếp nối thành công của Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú bước vào trận đấu thứ hai gặp Wong Qi Shen. Tay vợt Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng, kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng áp đảo 3-0. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, Malaysia không dễ dàng chấp nhận thất bại. Trong trận đấu thứ ba, Lê Đình Đức chạm trán Lee Hong An. Hai tay vợt tạo nên màn rượt đuổi quyết liệt và phải phân định thắng thua ở ván thứ năm. Dù rất nỗ lực, Lê Đình Đức vẫn để thua 2-3, khiến cách biệt giữa hai đội được rút ngắn xuống còn 1-2.

Ở trận đấu thứ tư, Đinh Anh Hoàng tiếp tục được trao trọng trách đối đầu với Wong Qi Shen. Trước lối chơi tấn công mạnh mẽ của đối thủ Malaysia, tay vợt Việt Nam cho thấy khả năng thích nghi và điều chỉnh chiến thuật hiệu quả.

Đinh Anh Hoàng giành chiến thắng 3-1, qua đó ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho đội tuyển Việt Nam. Kết quả này giúp bóng bàn Việt Nam giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam sau trận chung kết nhiều diễn biến hấp dẫn.