Tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên tại Phú Quốc bắt đầu lắp 2.850 thanh ray

(VTC News) -

Sau gần 2 tuần từ ngày những lô thiết bị đầu tiên cập cảng, gần 1 km ray khổ tiêu chuẩn 1.435mm của tuyến đường sắt nhẹ Phú Quốc (LRT) đang chuẩn bị cố định và lắp đặt hoàn thiện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu kết nối sân bay Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

4.200 tấn ray được đưa ra công trường

Hiện từng thanh ray dài 25m, nặng khoảng 1,5 tấn đã lần lượt đưa vào vị trí, ghép nối thành những đoạn ray đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở đảo Ngọc. Khi toàn bộ 2.850 thanh được lắp đặt, hơn 4.200 tấn thép sẽ trải dài trên công trường, từng bước định hình một “dải lụa thép” chạy dọc Nam đảo.

Những đoạn ray chính tuyến đầu tiên được lắp đặt trên tuyến đường sắt nhẹ Phú Quốc.

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Phú Quốc sử dụng khổ ray tiêu chuẩn 1.435mm và ray rãnh 60R2. Đây đều là các tiêu chuẩn quốc tế đã và đang được áp dụng tại đường sắt đô thị Việt Nam.

Ban quản lý dự án cho biết riêng phía nhà thầu Việt Nam, mỗi ngày huy động gần 200 kỹ sư, công nhân, chia thành nhiều mũi thi công đồng thời.

Ông Lê Quý Công, công nhân lắp ray có hơn 36 năm gắn bó với ngành đường sắt, được đơn vị tin tưởng lựa chọn khi dự án bước sang giai đoạn lắp đặt hệ thống ray.

“Trước khi triển khai, anh em công nhân đều được hướng dẫn kỹ về quy trình, biện pháp thi công và những yêu cầu kỹ thuật riêng của loại ray này. Công việc tuy khó khăn nhưng đồng thời cũng là cơ hội để anh em công nhân lành nghề phát huy nền tảng tích lũy suốt hàng chục năm qua”, ông Lê Quý Công chia sẻ.

Ông Lê Quý Công (bên trái) được điều động từ Hà Nội tới Phú Quốc để thi công tuyến.

“Căng sức” chạy đua tiến độ

Theo ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu cung cấp và lắp đặt đường ray, một trong những ưu điểm nổi bật của ray rãnh 60R2 là khả năng tích hợp với cảnh quan đô thị.

Sau khi hoàn thiện, phần mặt bằng giữa và xung quanh ray có thể được xử lý đồng mức, kết hợp phủ cỏ tại những khu vực phù hợp, giúp tuyến đường sắt trở nên hài hòa với mỹ quan đô thị.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, nhiều công nhân đã đăng ký làm việc xuyên lễ để đáp ứng tiến độ dự án.

Yếu tố này có ý nghĩa rất lớn với Phú Quốc, nơi tuyến tàu không chỉ phải đáp ứng nhu cầu vận tải, mà còn là cảnh quan của một đô thị du lịch.

Bên cạnh đó, ray 60R2 có mặt cắt lớn, khả năng chịu tải và độ ổn định cao. Cấu tạo ray kết hợp với hệ thống kết cấu đường cũng hỗ trợ giảm rung, giảm tiếng ồn và nâng cao sự êm ái khi tàu vận hành.

“Công trình được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện đại. Đây cũng là cơ sở để hệ thống đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ APEC 2027”, ông Nguyễn Tất Đạt nhấn mạnh.

Cận cảnh loại ray rãnh 60R2 đầu tiên tại Phú Quốc.

Tuyến LRT Phú Quốc khởi công từ tháng 12/2025. Theo kế hoạch, đến tháng 2/2027, toàn bộ phần ray trên nền đường, cầu và hầm phải hoàn tất. Như vậy, nếu tính từ thời điểm chính thức lắp ray vào cuối tháng 8/2026, việc lắp đặt ray sẽ chỉ diễn ra trong 6 tháng.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Việt Nam - đại diện liên danh nhà thầu cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống ray, đánh giá việc hoàn thành 17,59km đường đôi, tương đương khối lượng gần 36 km đường sắt đô thị, trong khoảng 6 tháng là một tốc độ “ấn tượng”.

Thậm chí, nếu quá trình vận chuyển hệ thống ray từ đối tác cung cấp không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, dự án còn có thể rút ngắn tiến độ hơn nữa.

Khổ ray đang được thi công là loại 1.435 mm được sử dụng phổ biến trên thế giới.

Theo kinh nghiệm của liên danh nhà thầu, tại Trung Quốc, một trong những quốc gia sở hữu mạng lưới đường sắt đô thị lớn nhất thế giới, các dự án có quy mô tương tự thường cần khoảng 3 năm để thi công, có thể kéo dài 5 năm nếu bao gồm các hạng mục đi ngầm.

Tuyến đường sắt nhẹ Phú Quốc được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm 70%, phần còn lại do nhà đầu tư tư nhân đóng góp.

Trong ngắn hạn, tuyến tàu là một mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Tương lai, ý nghĩa của công trình còn nằm ở việc Phú Quốc có thêm một phương thức vận tải công cộng khối lượng lớn kết nối trực tiếp cửa ngõ hàng không với vùng đô thị - du lịch phía Nam đảo.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại vào tháng 11/2027. Theo quy mô đầu tư, tổng số đoàn tàu sẽ được đưa vào vận hành có thể lên đến 14 đoàn cùng một lúc. Trong giai đoạn 1, tỉnh An Giang và Sun Group dự kiến đưa vào vận hành từ 6 - 10 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 3 toa. Toàn tuyến có khả năng vận chuyển tối đa khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ trong tương lai, rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Nam đảo xuống còn khoảng 20 phút.