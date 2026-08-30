Điện lực miền Nam: Vượt khó 'về đích' 3 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027

Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức EVNSP vẫn giữ vững quyết tâm, hoàn thành đóng điện 3 công trình trọng điểm, tăng năng lực cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc.
Trong quá trình triển khai xây dựng, các công trình gặp không ít khó khăn, thách thức như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thiếu hụt nguồn lao động; thời tiết mưa nhiều. Dù vậy, chủ đầu tư và các lực lượng tư vấn, giám sát, thi công vẫn giữ quyết tâm, nỗ lực làm việc xuyên ngày, xuyên đêm, không nghỉ lễ tết để bám tiến độ.
Cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường tranh thủ từng giờ khi thời tiết thuận lợi, nỗ lực hoàn thành từng hạng mục công việc.
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