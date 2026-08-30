Điện lực miền Nam: Vượt khó 'về đích' 3 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027

Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết nối lưới điện 110kV trên địa bàn và đáp ứng tiêu chí N-1. Tổng năng lực cấp điện cho đặc khu Phú Quốc sẽ được nâng lên 315MVA và mở rộng lên 500MVA, qua đó tăng khả năng đáp ứng phụ tải và độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Đặc khu.