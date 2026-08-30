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Xuất bản ngày 30/08/2026 06:16 PM
Xuất bản ngày 30/08/2026 06:16 PM

Điện lực miền Nam: Vượt khó 'về đích' 3 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức EVNSP vẫn giữ vững quyết tâm, hoàn thành đóng điện 3 công trình trọng điểm, tăng năng lực cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc.

Ba công trình với tổng mức vốn gần 2.165 tỷ đồng gồm: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc; Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc. Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đóng điện rạng sáng ngày 16/8/2026. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 934 tỷ đồng, quy mô 2x20km và 79 vị trí trụ; trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km.

Ba công trình với tổng mức vốn gần 2.165 tỷ đồng gồm: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc; Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc. Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đóng điện rạng sáng ngày 16/8/2026. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 934 tỷ đồng, quy mô 2x20km và 79 vị trí trụ; trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km.

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc đóng điện thành công vào 23h30 ngày 19/8/2026. Với tổng mức đầu tư 877,6 tỷ đồng, công trình có quy mô 2 máy 250MVA và 2x19 km đường dây 220kV đấu nối, trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km.

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc đóng điện thành công vào 23h30 ngày 19/8/2026. Với tổng mức đầu tư 877,6 tỷ đồng, công trình có quy mô 2 máy 250MVA và 2x19 km đường dây 220kV đấu nối, trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km.

Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng, đóng điện ngày 28/8/2026; công trình có quy mô 2x20,7km và 75 vị trí trụ.

Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng, đóng điện ngày 28/8/2026; công trình có quy mô 2x20,7km và 75 vị trí trụ.

Điện lực miền Nam: Vượt khó 'về đích' 3 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 - 4
Điện lực miền Nam: Vượt khó 'về đích' 3 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 - 5

Trong quá trình triển khai xây dựng, các công trình gặp không ít khó khăn, thách thức như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thiếu hụt nguồn lao động; thời tiết mưa nhiều. Dù vậy, chủ đầu tư và các lực lượng tư vấn, giám sát, thi công vẫn giữ quyết tâm, nỗ lực làm việc xuyên ngày, xuyên đêm, không nghỉ lễ tết để bám tiến độ.

Điện lực miền Nam: Vượt khó 'về đích' 3 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 - 6
Điện lực miền Nam: Vượt khó 'về đích' 3 công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 - 7

Cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường tranh thủ từng giờ khi thời tiết thuận lợi, nỗ lực hoàn thành từng hạng mục công việc.

Suốt quá trình triển khai các dự án, dù gặp nhiều vướng mắc phát sinh nhưng EVNSPC và đơn vị tham gia dự án luôn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình từ các cấp chính quyền địa phương tỉnh An Giang, người dân Phú Quốc. (Ảnh: Phó TGĐ EVN Nguyễn Tài Anh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ đóng điện tại Trạm biến áp 220kV Phú Quốc)

Suốt quá trình triển khai các dự án, dù gặp nhiều vướng mắc phát sinh nhưng EVNSPC và đơn vị tham gia dự án luôn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình từ các cấp chính quyền địa phương tỉnh An Giang, người dân Phú Quốc. (Ảnh: Phó TGĐ EVN Nguyễn Tài Anh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ đóng điện tại Trạm biến áp 220kV Phú Quốc)

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị địa phương, nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, 3 công trình đảm bảo điện cho Đặc khu Phú Quốc và sự kiện APEC 2027 đã được đóng điện thành công.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị địa phương, nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, 3 công trình đảm bảo điện cho Đặc khu Phú Quốc và sự kiện APEC 2027 đã được đóng điện thành công.

Sau khi đóng điện, cán bộ, kỹ sư EVNSPC tiếp tục kiểm tra, giám sát và hiệu chỉnh để đảm bảo các công trình vận hành an toàn, ổn định tuyệt đối.

Sau khi đóng điện, cán bộ, kỹ sư EVNSPC tiếp tục kiểm tra, giám sát và hiệu chỉnh để đảm bảo các công trình vận hành an toàn, ổn định tuyệt đối.

Lưới điện đã và đang tiếp tục phủ khắp đảo Ngọc.

Lưới điện đã và đang tiếp tục phủ khắp đảo Ngọc.

Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết nối lưới điện 110kV trên địa bàn và đáp ứng tiêu chí N-1. Tổng năng lực cấp điện cho đặc khu Phú Quốc sẽ được nâng lên 315MVA và mở rộng lên 500MVA, qua đó tăng khả năng đáp ứng phụ tải và độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Đặc khu.

Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết nối lưới điện 110kV trên địa bàn và đáp ứng tiêu chí N-1. Tổng năng lực cấp điện cho đặc khu Phú Quốc sẽ được nâng lên 315MVA và mở rộng lên 500MVA, qua đó tăng khả năng đáp ứng phụ tải và độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Đặc khu.

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