Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027

Ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc, cho biết 6 dự án phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt vào giai đoạn thi công cao điểm. Trong dịp Quốc khánh năm nay, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân đã đăng ký làm việc xuyên lễ để duy trì tiến độ.