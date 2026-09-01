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Xuất bản ngày 01/09/2026 12:44 PM
Xuất bản ngày 01/09/2026 12:44 PM

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027

(VTC News) -

Tại Phú Quốc, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân gác lại kỳ nghỉ 2/9, tiếp tục những ca làm xuyên lễ để đưa các công trình phục vụ APEC 2027 tiến gần ngày hoàn thành.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 1

6h sáng, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, tiếng máy móc và nhịp trao đổi công việc trên các công trường phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc tạm lắng. Trong trang phục lao động, mũ bảo hộ trên đầu, các kỹ sư, công nhân đứng trang nghiêm, hướng về lá cờ đỏ sao vàng và cùng cất vang bài “Tiến quân ca”.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 2
Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 3

Lễ chào cờ đặc biệt với các kỹ sư, công nhân giữa đại công trường phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 4

Ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc, cho biết 6 dự án phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt vào giai đoạn thi công cao điểm. Trong dịp Quốc khánh năm nay, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân đã đăng ký làm việc xuyên lễ để duy trì tiến độ.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 5

Hàng chục nghìn lao động gác việc riêng, giữ nhịp công trường xuyên lễ.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 6

Những công nhân giàu kinh nghiệm được tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia thi công tuyến metro Phú Quốc.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 7

Công nhân thi công phần mái của nhà hát đa năng. Những khối công trình, kết cấu thép và các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 8

Cần cẩu siêu trường, siêu trọng có sức nâng khoảng 650 tấn và 800 tấn đang phục vụ thi công phần mái nhà hát đa năng.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 9

Anh Lê Hoàng Minh (áo đỏ) cho biết được làm việc mỗi ngày tại đại công trường APEC là cách anh cống hiến sức trẻ cho đất nước.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 10

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Lương Thị Bích, nữ công nhân đang làm việc tại công trường Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, gọi điện về hỏi thăm con gái. Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, chị đăng ký ở lại công trường.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 11

Không khí khẩn trương hiện diện trên công trường tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT Phú Quốc. Những thanh ray mới được vận chuyển tới đang lần lượt được đưa vào vị trí lắp đặt. Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, công nhân trên công trường tuyến metro này đang tập trung lắp đặt những kilomet ray đầu tiên.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 12
Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 13

Tuyến metro đầu tiên tại Phú Quốc đặt mục tiêu chạy thử vào tháng 6/2027, khai thác thương mại tháng 8/2027, trước Tuần lễ Cấp cao APEC dự kiến tổ chức vào tháng 11.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 14

Hệ mái mô phỏng 13 nhịp sóng biển tại Trung tâm Hội nghị APEC đang được gấp rút hoàn thiện.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 15

Khi mặt trời dần khuất bóng cũng là lúc ca làm việc tối bắt đầu tại cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 16

Hình ảnh đại công trường APEC về đêm.

Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 - 17

Những hạng mục đang hoàn thiện từng ngày, hướng đến tiến độ phục vụ APEC tháng 11/2027.

Duy Khang – Anh Quốc
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