Turbine gió cao hơn tháp Eiffel, cung cấp điện sạch cho hơn 7.500 gia đình

(VTC News) -

Đức đang xây dựng turbine gió cao nhất thế giới tại thị trấn Schipkau, bang Brandenburg, với chiều cao dự kiến 360 m. Khi hoàn thành, turbine sẽ cao hơn tháp Eiffel (330 m) của Pháp và trở thành công trình cao thứ hai tại Đức, sau tháp truyền hình Berlin 368 m.

Video mô phỏng quá trình xây dựng turbine gió cao 360 m của GIGON. (Nguồn: GIGON)

Chiều cao kỷ lục nhằm giúp turbine tiếp cận vùng gió mạnh và ổn định hơn. GICON, công ty xây dựng dự án, cho biết ở độ cao trên 300 m, gió thổi mạnh và đều hơn so với khu vực hoạt động của các turbine thông thường, nhờ đó có thể khai thác nhiều năng lượng hơn.

Công ty kỳ vọng turbine tạo ra 30 - 33 GWh điện mỗi năm, cao hơn 220% so với các turbine thông thường gần đó, đủ cung cấp điện cho khoảng 7.500 hộ gia đình bốn người. Chi phí phát điện dự kiến dưới 5 cent/kWh (khoảng 1.500 đồng).

Để kiểm chứng tiềm năng khai thác gió trên cao, GICON từng dựng một cột đo gió tại Klettwitz gần đó. Kết quả cho thấy ở độ cao 300 m, gió mạnh và ổn định hơn so với độ cao của turbine thông thường. Công ty cho biết đã nghiên cứu công nghệ này từ năm 2010.

Chiều cao đặc biệt cũng đặt ra thách thức trong quá trình thi công bởi cần cẩu thông thường không thể dựng turbine tới độ cao yêu cầu. Nhóm phát triển sử dụng một hệ thống nâng dạng ống lồng đã được cấp bằng sáng chế. Kết cấu ban đầu được dựng lên độ cao 150 m, sau đó thiết bị sẽ nâng turbine lên khoảng 300 m.

Dự án từng phải tạm dừng cuối năm 2025 sau khi phát hiện vấn đề ở một số bộ phận bằng thép, nhưng hiện hoạt động xây dựng đã được nối lại.

Nếu đúng tiến độ, turbine sẽ kết nối với lưới điện vào cuối năm 2026.

Các dầm thép được lắp ráp trong giai đoạn đầu của dự án. (Ảnh: Euronews)

Schipkau nằm tại Lusatia, khu vực từng gắn với ngành khai thác than trong nhiều thập kỷ và đang chuyển sang phát triển năng lượng sạch. Về lâu dài, khu vực dự kiến trở thành nhà máy điện hỗn hợp, kết hợp hai tầng khai thác điện gió với công viên điện mặt trời trên mặt đất. Cách tận dụng không gian này có thể tạo lượng năng lượng gấp 5 lần so với chỉ sử dụng điện mặt trời, đồng thời giúp duy trì sản xuất điện quanh năm.

Công nghệ turbine siêu cao cũng được kỳ vọng mở rộng khả năng khai thác điện gió tại những khu vực có gió yếu gần mặt đất.

Đức đang đẩy mạnh phát triển điện gió trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Đến cuối năm 2025, nước này có khoảng 77,7 GW công suất điện gió trên bờ và ngoài khơi, cao nhất châu Âu. Riêng trong năm, Đức bổ sung 5.735 MW, cũng đứng đầu khu vực.

Theo kế hoạch mới, Đức sẽ tăng thêm khoảng 2.000 turbine trong các đợt đấu thầu sắp tới so với dự kiến trước đây, đồng thời đấu thầu 12 GW công suất điện gió để kết nối lưới trước năm 2030.