Tưởng phải ngồi xe lăn suốt đời, người phụ nữ tự đi lại nhờ hai đường mổ 1cm

(VTC News) -

Bà T.T.H. (67 tuổi) bắt đầu xuất hiện những cơn đau vùng cột sống ngực, đau lưng cách đây khoảng 2 năm. Bà đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế và được chẩn đoán đau thần kinh tọa, chủ yếu điều trị bằng thuốc.

Tình trạng đau không cải thiện, bà tiếp tục tìm đến các phương pháp châm cứu, vật lý trị liệu với hy vọng giảm triệu chứng. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, việc đi lại của bà ngày càng khó khăn, hai chân yếu dần, kèm tê bì và dị cảm ở chân trái.

Khoảng nửa tháng trước khi nhập viện, bệnh diễn tiến nhanh chóng. Hai chân bà teo cơ, sau đó liệt hoàn toàn, mất cả vận động lẫn cảm giác.

Bà H. phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái trong các sinh hoạt hằng ngày. Có thời điểm, người phụ nữ 67 tuổi rơi vào tuyệt vọng, nghĩ rằng mình có thể sẽ phải sống phần đời còn lại trong tình trạng liệt hai chân.

Bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u, giải ép thần kinh và lấy mẫu mô làm giải phẫu bệnh (Ảnh: BVCC)

Kết quả chụp MRI cột sống tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho thấy bà H. có khối u tủy ngực kéo dài từ C7 đến D2. Đây là vùng chuyển tiếp giữa cột sống cổ và cột sống ngực, nơi có nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng.

Khối u chèn ép tủy sống và các cấu trúc thần kinh, giải thích tình trạng yếu, tê bì hai chân rồi tiến triển đến liệt hoàn toàn của người bệnh. Ngoài khối u, bà H. còn mắc thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng L3-S1 và hẹp ống sống nặng.

Hồi phục vận động với hai đường mổ chỉ 1cm

Trước tình trạng tổn thương thần kinh nghiêm trọng, bác sĩ quyết định phẫu thuật loại bỏ khối u, giải ép thần kinh và lấy mẫu mô làm giải phẫu bệnh. Điểm đặc biệt là các bác sĩ lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn với hai đường mở da chưa đến 1 cm.

Thay vì tạo một đường mổ lớn, ê-kíp chỉ thực hiện hai đường mổ rất nhỏ. Một đường được sử dụng để đưa camera vào quan sát, đường còn lại đưa các dụng cụ phẫu thuật chuyên biệt tiếp cận khối u.

Hình ảnh từ camera được phóng đại trên màn hình, giúp bác sĩ quan sát rõ khối u cùng tủy sống và các rễ thần kinh xung quanh. Nhờ đó, khối u được bóc tách với độ chính xác cao, đồng thời hạn chế nguy cơ tổn thương các cấu trúc thần kinh lân cận.

Vết mổ nhỏ sau phẫu thuật u tuỷ ngực, xâm lấn tối thiểu. (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ, kỹ thuật này còn giúp giảm tổn thương phần mềm, bảo tồn tối đa cơ, xương và dây chằng quanh cột sống. Việc bảo tồn các cấu trúc nâng đỡ đặc biệt quan trọng tại vùng C7-D2, nơi chịu nhiều tải trọng và vận động của cột sống.

Nhờ đó, nguy cơ mất vững cột sống được hạn chế và người bệnh không nhất thiết phải sử dụng hệ thống nẹp vít cố định, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi vận động sớm.

Một ngày sau phẫu thuật, bà H. đã có thể cử động hai chân, tự giơ chân lên và bắt đầu lấy lại cảm giác. Những chuyển động rất nhỏ này trở thành tín hiệu quan trọng sau quãng thời gian người bệnh gần như mất hoàn toàn khả năng vận động.

Các bác sĩ tiếp tục hướng dẫn bà tập vật lý trị liệu, từng bước phục hồi sức cơ và khả năng đi lại. Sau quá trình điều trị và phục hồi, bà H. hiện đã có thể tự đi lại và được xuất viện.

Trường hợp này cũng là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với những cơn đau cột sống kéo dài, đặc biệt khi đau đi kèm các dấu hiệu thần kinh.

Các triệu chứng như yếu chân tăng dần, tê bì, rối loạn cảm giác, khó khăn khi đi lại hoặc mất khả năng vận động cần được thăm khám chuyên sâu. Việc xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời có thể quyết định đáng kể đến khả năng hồi phục chức năng thần kinh của người bệnh.