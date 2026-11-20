(VTC News) -

Đây là mô hình hợp tác giữa SATRA và Công ty San Hà, kết hợp năng lực cung ứng thực phẩm với hệ thống phân phối bán lẻ, nhằm mở rộng kênh đưa hàng hóa đến người tiêu dùng.

Cửa hàng có diện tích khoảng 150m², kinh doanh các nhóm thực phẩm thiết yếu như thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ, trái cây, thực phẩm sơ chế, chế biến và hàng tiêu dùng. Điểm bán nằm gần chợ Bà Chiểu, khu vực có mật độ dân cư cao và hoạt động kinh doanh thực phẩm sôi động.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là sự kế thừa và phát triển hoạt động kinh doanh giữa hai doanh nghiệp. Trước khi chuyển đổi thành Satrafoods, địa điểm trên là cửa hàng thực phẩm và điểm tập kết hàng hóa của San Hà, chuyên cung ứng thịt gia cầm, thực phẩm tươi sống và phục vụ khách mua sỉ, các hộ kinh doanh quanh khu vực chợ Bà Chiểu.

Trên nền tảng nguồn khách hàng và hoạt động cung ứng đã hình thành, SATRA và San Hà phối hợp duy trì ngành hàng chủ lực là thịt gia cầm tươi, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm, bổ sung các nhóm thịt heo, thịt bò, thực phẩm đóng vỉ và hàng thiết yếu.

Trong sự hợp tác này, San Hà phát huy thế mạnh về sản xuất, chế biến và cung ứng sản phẩm gia cầm; SATRA đảm nhiệm tổ chức hoạt động bán lẻ, quản lý điểm bán và phát triển hệ thống phân phối thông qua chuỗi Satrafoods. Sự kết hợp giữa hai đơn vị hướng đến khai thác hiệu quả nguồn hàng, duy trì khách hàng hiện hữu và mở rộng đối tượng tiêu dùng.

Mô hình cũng hướng đến phục vụ đồng thời khách mua lẻ và khách mua số lượng lớn, trong đó có các hộ kinh doanh thực phẩm tại khu vực chợ Bà Chiểu. Việc duy trì nhóm khách hàng truyền thống, kết hợp với phương thức bán lẻ hiện đại được kỳ vọng tạo thêm đầu ra ổn định cho nguồn hàng, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận đa dạng sản phẩm thực phẩm tại cùng một điểm bán.

Việc đưa cửa hàng vào hoạt động cho thấy hướng liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, cung ứng với doanh nghiệp phân phối bán lẻ đang được SATRA triển khai tại hệ thống của mình.

Thông qua hợp tác với các đơn vị có thế mạnh về nguồn hàng, SATRA có điều kiện đa dạng hóa danh mục sản phẩm, củng cố nguồn cung; trong khi các nhà cung cấp có thêm kênh tiếp cận trực tiếp thị trường và nắm bắt nhu cầu tiêu dùng.

Đây cũng là hướng hợp tác có thể mở rộng với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái SATRA, trong đó có Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), cùng các nhà sản xuất, chế biến thực phẩm khác. Qua đó, từng bước tăng cường liên kết giữa các khâu sản xuất, cung ứng và phân phối, góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị thực phẩm.