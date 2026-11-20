(VTC News) -

Dermafirm: Nền tảng nghiên cứu tạo nên sự khác biệt

Được thành lập năm 2002 tại Hàn Quốc, Dermafirm kiên định với sứ mệnh hiện thực hóa triết lý “Design Your Skin with Science” (Thiết kế làn da bằng khoa học). Giá trị khác biệt của thương hiệu nằm ở năng lực tự làm chủ chuỗi giá trị: từ nghiên cứu công nghệ, phát triển nguyên liệu tinh khiết cho đến sản xuất đạt chuẩn chất lượng cao, không qua bên gia công thứ ba.

Nhiều nhân sự của Dermafirm là các nhà khoa học, tiến sĩ và chuyên gia chuyên ngành sinh học và da liễu. Nhờ đó, Dermafirm phát triển 4 công nghệ cốt lõi gồm: công nghệ Peptide độ tinh khiết cao, công nghệ bao vi nang Nano Liposome (hệ thống dẫn truyền TDDS), Exosome từ thực vật với kích thước nano tự nhiên và công nghệ vi sinh vật Terrabiome® lên men thực vật.

Việc kiểm soát sản xuất cũng được thương hiệu đặt lên hàng đầu. Toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Wonju rộng 40.000m² - một trong số nhà máy mỹ phẩm thông minh lớn Hàn Quốc, với dây chuyền khép kín từ nghiên cứu nguyên liệu đến thành phẩm, đạt chuẩn ISO (CGMP) và ISO 14001.

Thương hiệu cũng cam kết không thử nghiệm trên động vật và kiểm soát chặt chẽ các thành phần có nguy cơ gây kích ứng trong công thức sản phẩm.

Dermafirm sở hữu dây chuyền khép kín từ nghiên cứu nguyên liệu đến thành phần, đạt chuẩn ISO (CGMP) và ISO 14001. (Ảnh: Dermafirm Việt Nam)

Sau 24 năm phát triển, Dermafirm hiện có mặt tại nhiều quốc gia trên toàn cầu, trong đó có những thị trường nổi tiếng khắt khe về tiêu chuẩn mỹ phẩm như Mỹ, Canada, Đức, Anh, Nhật Bản, Singapore và UAE. Sự duy trì bền vững tại các thị trường khắt khe đó là bằng chứng tự nói lên chất lượng.

Không chỉ đơn thuần là một nhãn hiệu nhập khẩu, Dermafirm Việt Nam (Dermafirm Medical) được xem như cầu nối giữa nghiên cứu mỹ phẩm của Hàn Quốc và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, cũng như đội ngũ chuyên môn trong ngành làm đẹp tại Việt Nam.

Dermafirm theo đuổi triết lý “Design Your Skin with Science” trong toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm. (Ảnh: Dermafirm Việt Nam)

Dermafirm Việt Nam và hành trình 14 năm xây dựng niềm tin

Từ khi chính thức có mặt tại Việt Nam, Dermafirm lựa chọn con đường tập trung vào việc xây dựng niềm tin lâu dài thay vì chạy theo các xu hướng làm đẹp ngắn hạn. Niềm tin ấy không đến từ những lời quảng bá mạnh mẽ, mà được tích lũy qua quá trình hợp tác thực tế với đối tác.

Đến nay, sản phẩm Dermafirm hiện diện tại nhiều spa, clinic và thẩm mỹ viện trên cả nước, cùng mạng lưới đối tác lâu năm trong ngành y tế và làm đẹp.

Trong nhiều năm qua, Dermafirm Việt Nam không chỉ hiện diện qua sản phẩm mà còn xuất hiện trong các hoạt động trao đổi chuyên môn: từ sự kiện ra mắt công nghệ Exosome qua đường bôi năm 2023, các buổi workshop, chuỗi hands-on tại Hà Nội và TP.HCM năm 2024, đến chuỗi sự kiện chuyên ngành DermaHub.

Thương hiệu cũng hợp tác với các cơ sở đào tạo thẩm mỹ như Học viện Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế VietBeauty, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Winnie Beauty Academy và đồng hành cùng Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc. Điều này góp phần giúp Dermafirm xây dựng hình ảnh một người bạn đồng hành của ngành, thay vì chỉ là một nhà cung cấp sản phẩm.

Dermafirm Việt Nam thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức chuyên môn cho đối tác trong ngành. (Ảnh: Dermafirm Việt Nam)

Sự phát triển của Dermafirm Việt Nam cũng phản ánh một xu hướng lớn hơn: người tiêu dùng và đội ngũ chuyên môn ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất và tính minh bạch của sản phẩm làm đẹp.

Trong bối cảnh đó, những thương hiệu có nền tảng nghiên cứu rõ ràng và kiên trì với định hướng dài hạn được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành chăm sóc da tại Việt Nam.

Với 24 năm phát triển, Dermafirm đang từng bước khẳng định vai trò của mình không chỉ như một thương hiệu mỹ phẩm, mà còn như một đối tác lâu dài của ngành làm đẹp Việt.