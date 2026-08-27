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Xuất bản ngày 27/08/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 27/08/2026 02:00 PM

UNIQLO chính thức ra mắt BST Uniqlo Thu/Đông 2026

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Đánh dấu cột mốc một thập kỷ từ khi ra mắt, BST Thu/Đông đồng thời khép lại chương đầu tiên của Uniqlo U dưới sự dẫn dắt của Christophe Lemaire và Sarah-Linh Tran.

Tinh thần “Future LifeWear” (LifeWear của Tương lai) mà đội ngũ thiết kế kiên định theo đuổi một lần nữa được thể hiện trọn vẹn thông qua sự hòa quyện tinh tế giữa phom dáng, chất liệu và màu sắc. Mỗi thiết kế đều phản ánh hơi thở thời đại với vẻ đẹp tinh giản, giàu tính ứng dụng và phù hợp với nhu cầu thường nhật.

BST dự kiến mở bán từ ngày 11/09/2026.

BST dự kiến mở bán từ ngày 11/09/2026.

Theo Christophe Lemaire và Sarah-Linh Tran, 10 năm đồng hành cùng UNIQLO là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Đó là quãng thời gian đầy cảm hứng, khi cùng nhau xây dựng đội ngũ, từng bước định hình Uniqlo U và đưa những ý tưởng thiết kế vào đời sống qua các trang phục thường ngày sở hữu chất lượng vượt trội, phong cách tinh tế đến đông đảo người dùng trên toàn thế giới.

Các thiết kế dành cho nữ trong BST Uniqlo U Thu/Đông 2026 nổi bật nhờ sự dung hòa tinh tế giữa chất liệu mềm mại và cấu trúc phom dáng rõ nét. Tiêu biểu là Đầm kiểu vải satin với đường nét thanh thoát nữ tính.

Áo khoác lông vũ Hybrid Down dáng ngắn sở hữu thiết kế gọn gàng, trong khi Áo khoác Blouson tạo điểm nhấn với đường cầu vai rõ nét, hướng đến sự linh hoạt, nhịp nhàng chuyển động theo từng cử chỉ của người mặc.

Các thiết kế dành cho nam ghi dấu ấn với sự kết hợp giữa công năng và phong cách riêng, vừa đáp ứng nhu cầu hàng ngày vừa thể hiện cá tính của người mặc.

Áo khoác vải len pha dáng ngắn nổi bật với khả năng giữ ấm, đồng thời được điểm xuyết bằng những chi tiết lấy cảm hứng từ phong cách workwear. Áo Parka xẻ tà được làm mới với diện mạo hiện đại. Bên cạnh đó, điểm nhấn sắc đỏ rực rỡ được lồng ghép tinh tế, mang đến nét bứt phá đầy ấn tượng cho tổng thể BST.

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