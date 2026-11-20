(VTC News) -

Tháng 10 đánh dấu bước khởi sắc của việc làm phổ thông

Theo Báo cáo dữ liệu tuyển dụng 10 tháng đầu năm 2026 của JobsGO, nhóm lao động phổ thông ghi nhận 582 tin tuyển dụng riêng trong tháng 10, tăng 25,2% so với tháng 9 và chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2024. Tính chung 10 tháng, nhóm này đạt 3.776 tin đăng, tăng trưởng vượt mức 20% của toàn thị trường.

Việc làm phổ thông tập trung ở các lĩnh vực sản xuất, kho vận và dịch vụ.

Trái ngược với đà tăng của nhu cầu nhân sự, lượng hồ sơ ứng tuyển trung bình trên mỗi tin lại giảm từ 3,2 xuống còn 2,8 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2025. Việc doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng trong khi số lượng đối thủ cạnh tranh trên mỗi vị trí giảm đi đang tạo ra lợi thế đáng kể cho người tìm việc.

Đây là tín hiệu tích cực cho người tìm việc đang theo dõi các tin tuyển lao động phổ thông, đặc biệt với những ai muốn đi làm ngay mà không bị ràng buộc bởi rào cản bằng cấp. Dù vậy, cơ hội thực tế vẫn phân hóa mạnh tùy theo từng nhóm nghề cụ thể.

Công nhân và tạp vụ ghi nhận những con số tuyển dụng nổi bật

Đi sâu vào từng phân nhóm nghề nghiệp được JobsGO thống kê riêng biệt, công nhân dẫn đầu với 1.497 tin đăng, riêng tháng 10 đóng góp 239 tin. Nhóm vệ sinh - tạp vụ xếp ở vị trí tiếp theo với 854 tin trong 10 tháng, nhưng chỉ riêng tháng 10 đã ghi nhận 131 tin, tăng vọt 56% so với tháng liền trước, cao gấp gần 7 lần mức tăng 8,3% của toàn thị trường.

Cả hai nhóm nghề này đều thiết lập đỉnh tuyển dụng theo tháng kể từ đầu năm 2024. Ngoài ra, các nhóm thợ nghề và phụ việc cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tin đăng 10 tháng vượt mức bình quân chung, trong khi nhóm bảo vệ - an ninh có nhịp tăng chậm hơn.

Người lao động trao đổi với nhà tuyển dụng hoặc tham gia phỏng vấn.

Mức độ cạnh tranh khác nhau giữa các nhóm nghề

Số lượng tin tuyển dụng mở rộng chưa đồng nghĩa lượng ứng viên tăng theo. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng lượt ứng tuyển ở cả năm nhóm nghề thống kê riêng đều sụt giảm so với cùng kỳ.

Xét về tỷ lệ cạnh tranh trực tiếp thông qua số hồ sơ trung bình trên mỗi tin, nhóm thợ nghề ghi nhận mức thấp nhất với chỉ 0,9 hồ sơ/tin, theo sau là vệ sinh - tạp vụ với 1,4 hồ sơ/tin. Ở chiều ngược lại, bảo vệ - an ninh đạt mức 4 hồ sơ/tin, cao nhất trong các nhóm được khảo sát.

Sự chênh lệch này cho thấy các vị trí thợ nghề hay tạp vụ đang thiếu hụt ứng viên. Trong khi đó, công việc bảo vệ thu hút đông người quan tâm. Dù vậy, tỷ lệ hồ sơ thấp không đồng nghĩa doanh nghiệp hạ thấp tiêu chuẩn; với các vị trí kỹ thuật, nhà tuyển dụng vẫn ưu tiên người có tay nghề thực tế.

Tay nghề và tính chất công việc tạo ra khác biệt về thu nhập

Song song với cơ hội việc làm, mức đãi ngộ là yếu tố then chốt chi phối quyết định của người lao động. Theo dữ liệu của JobsGO, mức thu nhập phổ biến của nhóm lao động phổ thông hiện dao động từ 8 đến 12 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, vị trí kỹ thuật viên cơ khí có khung lương nhỉnh hơn hẳn ở mức 10 đến 15 triệu đồng/tháng, còn nhóm tạp vụ duy trì quanh ngưỡng 6 đến 9 triệu đồng/tháng.

Có thể thấy, lao động sở hữu kỹ thuật chuyên môn luôn có lợi thế rõ rệt về thu nhập, nhưng đi kèm đòi hỏi khắt khe về tay nghề. Do đó, người tìm việc cần cân đối giữa năng lực cá nhân và cường độ công việc thực tế khi chủ động ứng tuyển.

Người lao động cần xem xét kỹ mô tả công việc và chế độ đãi ngộ trước khi ứng tuyển.

Tìm việc phổ thông, cần lưu ý những điều gì?

Thị trường lao động cuối năm đang mở ra nhiều cánh cửa khác nhau. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành một công việc ổn định, người tìm việc cần kiểm tra kỹ mô tả công việc, làm rõ lương cơ bản, tiền tăng ca, phụ cấp và các khoản chiết khấu liên quan. Cơ hội tốt nhất không chỉ nằm ở nơi có nhiều tin tuyển dụng nhất, mà là vị trí đáp ứng hài hòa giữa thu nhập, thể lực và khả năng gắn bó lâu dài.