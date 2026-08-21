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Xuất bản ngày 21/08/2026 07:20 AM
Xuất bản ngày 21/08/2026 07:20 AM

Từ tiếng Việt nào bỏ dấu ngã lại thành số 10?

(VTC News) -

Bạn có yêu thích những câu đố vui và muốn thử tài trí óc của mình? Hãy cùng chúng tôi giải mã câu đố thú vị này nhé.

Tiếng Việt vốn phong phú và biến hóa khôn lường nhờ hệ thống dấu thanh. Chỉ cần thêm hay bớt một dấu câu, ý nghĩa của từ đã có thể thay đổi hoàn toàn, tạo nên những câu đố chữ đầy bất ngờ.

Mới đây, một câu đố vui đơn giản nhưng vô cùng hóc búa khiến nhiều người phải “vò đầu bứt tai”: “Từ tiếng Việt nào bỏ dấu ngã lại thành số 10?”.

Từ tiếng Việt nào bỏ dấu ngã lại thành số 10? ( Ảnh minh họa )

Từ tiếng Việt nào bỏ dấu ngã lại thành số 10? ( Ảnh minh họa )

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé!

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