Hạt đường và hạt cát, hạt nào dài hơn?

(VTC News) -

Hạt đường và hạt cát đều rất nhỏ, vì vậy khi đọc câu hỏi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc so sánh kích thước của hai loại hạt. Đây cũng là cách suy luận đầu tiên dễ xuất hiện khi nhìn vào câu đố.

Tuy nhiên, câu hỏi không đơn giản chỉ yêu cầu so sánh bằng mắt. Nếu đọc kỹ cách đặt vấn đề và thử liên tưởng theo một hướng khác, bạn có thể nhận ra một chi tiết thú vị mà nhiều người dễ bỏ qua.

(Ảnh minh họa)

Bạn nghĩ hạt nào dài hơn? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận.

Lời giải có thể khiến bạn bật cười vì đáp án nằm ở một cách hiểu khá bất ngờ.

Chuyên mục Hỏi đáp tiếp tục mang đến những câu đố vui, giúp bạn rèn luyện khả năng quan sát và suy luận.