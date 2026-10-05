Từ thông tin người dân cung cấp, tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 5/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 2/10 đến nay, đơn vị tổ chức tìm kiếm, khai quật, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực 2 tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, phường Hội An Đông.

14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở phường Hội An Đông. (Ảnh: Đ.N)

Theo người dân, trước đây, trong quá trình xây dựng nhà ở, một số hài cốt đã được phát hiện, cất bốc và cải táng tại hai khu vực thuộc nghĩa trang nhân dân.

Từ nguồn tin trên, lực lượng quy tập phối hợp với địa phương khảo sát, xác định vị trí và triển khai tìm kiếm trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong điều điều kiện thời tiết không thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm, thận trọng khai quật, thu gom và bảo quản hài cốt, di vật.

Trong số 14 hài cốt liệt sĩ được quy tập, 9 mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng; mẫu xương, răng còn tương đối đầy đủ. Các hài cốt và di vật đang được bảo quản, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Kết quả quy tập tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của nguồn tin do nhân dân cung cấp, cùng sự phối hợp giữa lực lượng quy tập và địa phương trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; góp phần thực hiện trách nhiệm tri ân, đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.