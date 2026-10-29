Tự tạo công cụ AI chọn vé số, người đàn ông trúng độc đắc gần 20 tỷ đồng

(VTC News) -

Trường hợp may mắn này xảy ra tối 28/8 tại Trung Quốc. Anh Lưu (Khu công nghệ cao Tây An, tỉnh Thiểm Tây) đã sử dụng chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) chọn số do chính mình viết. Đầu tiên, anh để AI chọn 20 số từ 80 số có sẵn, sau đó tự tay tinh chỉnh lựa chọn dựa trên các số lặp lại, số liên tiếp và sự phân bố, cuối cùng tạo ra một dãy số mà ông cho là ổn nhất.

Khoảng 20h hôm đó, anh Lưu mua nhiều vé tại một cửa hàng vé số ở thành phố Longgang, Tây An, với tổng giá trị khoảng 130 nhân dân tệ (khoảng 500 nghìn đồng). Các vé số sử dụng nhiều tổ hợp khác nhau của những số trên, và một trong số đó đã trùng khớp với các số trúng thưởng.

(Ảnh minh họa: AC)

Theo kết quả xổ số được công bố, giải độc đắc “Chọn 10, trùng 10” chỉ có một người trúng duy nhất trên toàn quốc trong kỳ quay đó, với giải thưởng cơ bản là 5 triệu nhân dân tệ (gần 19,4 tỷ đồng); người may mắn trúng giải là anh Lưu. Do sử dụng nhiều hình thức đặt cược kết hợp nên ngoài giải độc đắc “Chọn 10, trùng 10”, anh còn trúng thêm 10 giải “Chọn 10, ng 9”, nâng tổng số tiền thắng lên đến 5,08 triệu nhân dân tệ (gần 20 tỷ đồng).

Lưu tiết lộ rằng anh phát hiện mình trúng thưởng khi kiểm tra các con số trên điện thoại sau khi quay số. Anh không thể tin vào mắt mình và không báo tin vui cho cha vào sáng hôm sau. Ban đầu, cha của anh tỏ ra hoài nghi, nhưng sau khi kiểm tra lại nhiều lần, cả gia đình vô cùng vui mừng.

Lưu thừa nhận rằng chiến thắng bất ngờ này đã mang lại tia hy vọng và bước ngoặt cho anh, người đang gặp khó khăn về tài chính. Ông sẽ lên kế hoạch cẩn thận cách sử dụng số tiền này để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Tuy anh Lưu rất thành công trong việc chọn vé số bằng trí tuệ nhân tạo, cơ quan tổ chức xổ số đặc biệt nhắc nhở công chúng rằng với công nghệ hiện tại, AI không thể dự đoán được kết quả ngẫu nhiên của các kỳ quay số. Anh Lưu chỉ sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ cho việc thống kê và lựa chọn số, còn việc trúng giải độc đắc vẫn là vấn đề xác suất. Do đó, công chúng nên giữ thái độ lý trí và kiềm chế khi chơi xổ số, phải cân nhắc khả năng tài chính của bản thân và đặt cược trong khả năng cho phép. Không nên quá phụ thuộc hoặc tin tưởng mù quáng vào các chương trình dự đoán.