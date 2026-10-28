Cô gái mở chiến dịch quyên góp tiền giúp mẹ kết hôn bạn trai bị ung thư

(VTC News) -

Năm 2025, ông Antony “Shorty” Shorter (56 tuổi) sinh sống tại thành phố Manchester, Anh bị chẩn đoán mắc ung thư thận giai đoạn 4, bệnh đã di căn sang phổi, lưng và vai. Trong thời gian này, ông đang là bạn trai của bà Naomi O’Neill (57 tuổi), người phụ nữ có con gái riêng Macy O’Neill (18 tuổi).

Lắng nghe những nguyện vọng trên giường bệnh của Shorty, Macy quyết định mở một chiến dịch quyên góp tiền để tổ chức đám cưới thật lớn cho mẹ mình và bạn trai.

Macy chia sẻ trên trang quyên góp rằng các bác sĩ xác định căn bệnh ung thư của Shorty là không thể chữa khỏi và dự báo ông chỉ còn sống được đến Giáng sinh. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ những khó khăn tài chính mà gia đình đang phải gánh chịu.

“Mẹ tôi đã phải xoay xở làm nhiều công việc cùng lúc để lo cho cả nhà, vì vậy tôi nghĩ bà xứng đáng nhận được một điều gì đó thực sự đặc biệt. Mẹ và dượng đã đính hôn được 4 năm và mong muốn có một lễ cưới trọn vẹn để cuối cùng có thể chính thức nên duyên vợ chồng, quy tụ đầy đủ người thân, bạn bè và lưu giữ những kỷ niệm lâu dài”, Macy viết trên trang kêu gọi tài trợ.

Macy tổ chức quyên góp tiền để mẹ mình kết hôn cùng bạn trai bị ung thư giai đoạn cuối.

Macy cũng đăng tải một đoạn video quay cùng Shorty lên Instagram cá nhân, nơi hai người cùng trò chuyện về ước mơ tổ chức đám cưới.

Bên cạnh các khoản ủng hộ tiền, gia đình còn nhận được nhiều sự giúp đỡ khác từ những người xa lạ như một chiếc váy cưới tặng riêng cho Naomi, một chiếc xe van VW camper cho mượn miễn phí trong ngày cưới, cùng một nhóm người đã chủ động đến dọn dẹp sân vườn nhà họ để chuẩn bị cho tiệc mừng.

“Tấm lòng hào phóng của mọi người biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi luôn mong được kết hôn với người phụ nữ mà mình yêu thương. Tất cả sắp trở thành hiện thực và điều đó khiến tôi thực sự nghẹn ngào”, ông Shorty chia sẻ. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện The Christie ở Manchester đã tạo điều kiện để ông được về nhà tham dự đám cưới.

Shorty và Naomi sẽ trao nhau lời thề nguyện tại Nhà thờ St. Mary ở Leebotwood (Anh) vào ngày 31/10, sau đó sẽ cùng những người thân yêu ăn mừng tại nhà riêng.

Macy bày tỏ sự xúc động khi thấy cha dượng và mẹ nhận lại sự tử tế từ cộng đồng - điều mà chính họ vẫn luôn dành tặng suốt cuộc đời. “Tôi thấy vô cùng hạnh phúc cho họ, cả hai đã luôn sống hết mình vì người khác. Họ luôn mở lòng giúp đỡ mọi người và thật tuyệt vời khi được chứng kiến sự hào phóng đó được đáp lại”, Macy chia sẻ.

Trong thông điệp trên trang gây quỹ, Macy cũng trải lòng về ý nghĩa của việc được chứng kiến mẹ và cha dượng chính thức về chung một nhà: “Điều đó có nghĩa là cuối cùng tôi cũng có thể được xem là một đứa con gái thực sự của ông Shorty. Tôi luôn ao ước điều này. Mẹ và dượng tôi đều là những người tốt bụng. Họ rất xứng đáng với mọi điều hay đẹp trong đời. Có thể làm được điều gì đó cho cha mẹ, đối với tôi thực sự là một ước mơ thành hiện thực”.