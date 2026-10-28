Món bánh tart trứng phủ cà cuống khiến dân mạng sợ hãi

(VTC News) -

Một nhà hàng tại Thuận Đức, Quảng Đông, Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng xôn xao với một món ăn tráng miệng độc lạ là bánh tart trứng, phủ bên trên là cà cuống chiên giòn, có hình dáng trông không khác gì những con gián.

Thuận Đức là thành phố nổi tiếng với ẩm thực Quảng Đông và đã được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo về ẩm thực. Vào đầu tháng 10/2026, nhà hàng này đã giới thiệu món “bánh tart trứng cà cuống” mới, với mức giá 28 Nhân dân tệ (khoảng hơn 100.000 đồng) cho một phần 3 chiếc. Hình ảnh về món tráng miệng này với một con côn trùng lớn đậu trên mỗi chiếc bánh nhanh chóng trở thành hiện tượng gây tranh cãi.

Tuy nhiên, chủ nhà hàng tên Bàn khẳng định món bánh hoàn toàn ăn được, đồng thời sở hữu giá trị dinh dưỡng cao. Cà cuống cũng được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc (Đông y). Người ta tin rằng chúng có tác dụng bổ thận, dưỡng da, tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ làm tan huyết ứ, cũng như giúp gân cốt chắc khỏe.

Món bánh tart trứng phủ cà cuống có vẻ ngoài kinh dị nhưng lại thơm ngon, bổ dưỡng.

Ông Bàn chia sẻ rằng công đoạn chế biến món bánh tart trứng cà cuống đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao. Đầu tiên, ông phải khử sạch mùi hôi của bọ, sau đó đem chiên ở nhiệt độ được kiểm soát kỹ lưỡng cho đến khi đạt độ giòn rụm, đồng thời vẫn giữ nguyên phần cánh để vừa giữ trọn hương vị vừa tạo hiệu ứng thị giác.

Thành phẩm được mô tả là sự hòa quyện giữa vị ngọt và vị mặn. Phần cà cuống đặt bên trên có độ giòn giống như một lớp khoai tây chiên đặt trên chiếc bánh tart trứng. Ông Bàn cho biết một số thực khách đã di chuyển từ Quảng Châu và Hong Kong đến chỉ để thưởng thức món tráng miệng này. Mỗi ngày ông bán được khoảng 20 suất.

Nhưng trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự e ngại và không thoải mái trước món ăn đặc biệt này. “Tôi thậm chí còn không dám nhìn chứ đừng nói là ăn”, một cư dân mạng bình luận. “Cà cuống thì vẫn là bọ. Tôi không bao giờ chấp nhận chúng là thực phẩm”, một người khác bày tỏ.

Người khác lại viết: “Tôi chưa từng thử, nhưng tôi biết cà cuống được dùng trong thực phẩm trị liệu của Trung Quốc. Chúng cũng cần môi trường nước rất sạch để sinh sản nên ngày càng trở nên hiếm và đắt đỏ”.

Dù nhận về không ít phản hồi tiêu cực, ông Bàn khẳng định vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh sản phẩm này. Ông nói thêm rằng bản thân sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm các món ăn sáng tạo mới có tác dụng dưỡng sinh, trị liệu.