Từ 'Đại lộ 89' đến hạ tầng tỷ USD: Hưng Yên sẵn sàng bứt phá trở thành trung tâm logistics và công nghiệp

Hôm nay, ngày 12/10, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc lịch sử, mở ra một chương mới đầy khát vọng trên con đường phát triển của tỉnh.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hưng Yên mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình.

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên mới có diện tích tự nhiên hơn 2,5 nghìn km2, quy mô dân số 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã; có vị trí chiến lược tiếp giáp Thủ đô Hà Nội và vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, không gian phát triển được mở rộng để phát triển hệ thống đô thị, công nghiệp, công nghệ cao, logistics, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã bắt tay ngay vào hoạch định kế hoạch phát triển của tỉnh mới với tầm nhìn dài hạn. Một trong những nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai từ sớm là công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sa bàn Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là yêu cầu khách quan và cấp thiết, nhằm tích hợp, tổ chức lại không gian phát triển, huy động, phân bố và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xác lập những động lực tăng trưởng phù hợp với quy mô, vị thế và tiềm năng mới của tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng hết sức tâm huyết, công phu, bài bản, khoa học và nghiêm túc; nhận được sự quan tâm chỉ đạo, đóng góp trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương; được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, công khai từ các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và sự đóng góp tâm huyết từ các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Tỉnh Hưng Yên hoàn thiện quy hoạch hạ tầng công nghiệp gồm 1 khu kinh tế, 1 khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp, sẵn sàng tiếp nhận các dòng vốn FDI và trong nước.

Trên nền tảng về vị trí, các tiềm năng, lợi thế lớn của tỉnh sau hợp nhất, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được hoàn thiện phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng; đặc biệt, đã định vị Hưng Yên ở vị thế trung tâm vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, tỉnh xác định công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, logistics, đô thị, kinh tế biển là những động lực tăng trưởng chính.

Từ đó, tỉnh định hình 3 vùng phát triển, trong đó: Vùng động lực phía Bắc là trung tâm phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ - logistics, công nghệ cao, là cửa ngõ giao thương kết nối vùng Thủ đô với khu vực đồng bằng ven biển, tạo động lực lan tỏa phát triển cho toàn tỉnh.

Vùng trung tâm tỉnh là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, du lịch, giáo dục của toàn tỉnh, giữ vai trò điều phối, cân bằng và lan tỏa phát triển không gian kinh tế - xã hội giữa hai vùng động lực còn lại.

Vùng ven biển là vùng động lực tăng trưởng chiến lược mới của tỉnh, trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, bao gồm công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics cảng biển, đô thị - dịch vụ biển, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Đồng thời, tỉnh tập trung hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh và kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng với quy mô, tầm nhìn dài hạn.

Theo đó, phương án mạng lưới giao thông của tỉnh gồm 6 trục ngang và 3 trục dọc; 4 tuyến đường sắt; 11 tuyến đường chính kết nối với Hà Nội; 9 tuyến đường kết nối với tỉnh Bắc Ninh; 17 tuyến đường kết nối với thành phố Hải Phòng; 13 tuyến đường kết nối với tỉnh Ninh Bình.

Trong đó, nổi bật nhất là tuyến đường trục động lực xương sống (tạm gọi là đại lộ 89) kết nối từ Hà Nội chạy thẳng ra biển với quy mô mặt cắt 180m, vận tốc tối đa 120km/h, bảo đảm thời gian di chuyển khoảng một giờ và tuyến đường kết nối trung tâm tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ hai của Hà Nội với quy mô mặt cắt 120m, kết hợp đường sắt, metro.

Đây là hai tuyến giao thông huyết mạch để kết nối Hưng Yên với Hà Nội và các địa phương trong vùng; trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhất là logistics và kinh tế biển. Xác định công nghiệp là động lực phát triển quan trọng hàng đầu, tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch hạ tầng công nghiệp gồm 1 khu kinh tế, 1 khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp, sẵn sàng tiếp nhận các dòng vốn FDI và trong nước.

Ngoài ra, Quy hoạch tỉnh xác định rõ phương hướng phát triển các ngành; lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, an ninh - quốc phòng; hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải, rác thải...); hạ tầng xã hội...

Theo các chuyên gia kinh tế, việc đặt Hưng Yên ở vị trí trung tâm vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ giúp tỉnh phát huy được các thế mạnh, thúc đẩy liên kết, tạo sức mạnh cộng hưởng cùng các địa phương.

Thời gian qua, thông tin về Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Lee Jeesoon, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp VTK Hưng Yên cho biết: “Qua tìm hiểu, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, mở rộng tối đa không gian và tầm vóc phát triển của tỉnh, định hình rõ nét 3 vùng chức năng động lực, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, vượt trội và hạ tầng công nghiệp hoàn chỉnh, hiện đại.

Chúng tôi đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các sở, ngành, địa phương luôn đồng hành, thấu hiểu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Thời gian tới, trên cơ sở định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc của tỉnh, khu công nghiệp sạch - VTK Hưng Yên sẽ tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch”.

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn của tình. Đây là động lực để tỉnh duy trì tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm tới, từng bước định hình là cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Nguyễn Quỳnh (Báo Hưng Yên)