Mục sở thị mái vòm 8.600 tấn tự đóng mở của sân vận động PVF ở Hưng Yên

Trước đó, ngày 22/9, hệ kết cấu mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn được nâng lên 4 trụ chính. Nhà thầu sử dụng hệ cáp kích rút tại 4 cụm trụ để thực hiện công đoạn này. Sau khi nâng, kết cấu mái đạt cao độ và vị trí theo thiết kế, đồng thời được duy trì ổn định để tiếp tục các công việc thi công.