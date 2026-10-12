  • logo
Xuất bản ngày 12/10/2026 11:51 AM
Xuất bản ngày 12/10/2026 11:51 AM

Hưng Yên khẳng định vị thế điểm đến chiến lược công nghệ cao

(VTC News) -

Hưng Yên khẳng định vị thế điểm đến chiến lược của công nghệ cao, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới nhờ quy hoạch bài bản và khu công nghiệp thế hệ mới.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm