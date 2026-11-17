(VTC News) -

Là cuộc thi học thuật thường niên do Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao tổ chức, The D.I.P Game hướng đến việc xây dựng môi trường học tập và trải nghiệm thực tiễn dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực quan hệ quốc tế.

Không chỉ là nơi kiểm chứng kiến thức chuyên môn, cuộc thi còn đặt các thí sinh trước những tình huống và vấn đề quốc tế đa chiều, qua đó thử thách khả năng tư duy độc lập, lập luận và phản biện. Qua từng mùa tổ chức, The D.I.P Game tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi kết nối tri thức học thuật với thực tiễn đối ngoại.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ kỳ vọng các đội thi sẽ phát huy kiến thức, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo, không chỉ để chinh phục những thử thách của Cuộc thi mà còn để trưởng thành hơn qua quá trình học hỏi và tranh tài.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc vòng Chung kết The D.I.P Game 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Với 3 phần thi được thiết kế theo những hình thức khác nhau, vòng Chung kết năm nay đòi hỏi thí sinh không chỉ có nền tảng kiến thức vững chắc mà còn phải thể hiện sự linh hoạt, khả năng phối hợp và bản lĩnh trước những tình huống bất ngờ.

Tại phần thi Giải mật thư - Giải mã thế giới, các đội thi bước vào thử thách giải “mật thư”, yêu cầu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm chứa những gợi ý dẫn tới “mật thư” ấy. Các đội thi vận dụng vốn hiểu biết về lịch sử, chính trị, ngoại giao và các vấn đề quốc tế để giải quyết hệ thống câu hỏi.

Bà Nguyễn Thị Thìn - Đại diện Ban Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu khai mạc vòng Chung kết The D.I.P Game 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tiếp nối Chương trình, phần thi Sáng tạo - Diễn giải thế giới mở ra không gian để các đội thể hiện khả năng sáng tạo và màu sắc riêng thông qua những tiết mục sân khấu hóa đặc sắc cả về hình thức và nội dung.

Đặc biệt, phần thi Đề xuất sáng kiến - Kiến tạo thế giới trở thành điểm nhấn của đêm Chung kết khi các đội phải đối diện với một thử thách khó nhằn: Xây dựng và đề xuất một sáng kiến đối ngoại. Tại đây, khả năng xây dựng lập luận, bảo vệ quan điểm và phản biện trước những góc nhìn đối lập được đặt lên hàng đầu.

Giám khảo Đặng Thị Hải Tâm nhận xét về các phần thi.

Giám khảo đồng hành cùng các đội thi có ông Trần Công Trục - Nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ; bà Đặng Thị Hải Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan và Tổng lãnh sự tại Savanakhet; bà Tạ Thị Bích Loan - Giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao và bà Đỗ Thị Hồng Loan - Giảng viên Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

Với kinh nghiệm chuyên môn và góc nhìn thực tiễn, các Giám khảo đã đưa ra những nhận xét, đánh giá chuyên sâu đối với phần thể hiện của các đội. Những trao đổi này không chỉ góp phần bảo đảm tính học thuật của Cuộc thi mà còn mở ra cơ hội để thí sinh tiếp cận vấn đề từ nhiều chiều cạnh, vượt ra ngoài khuôn khổ kiến thức trên giảng đường.

Các đội thi đạt giải.

Sau những màn tranh tài sôi nổi và đầy thử thách, The D.I.P Game 2026 tìm ra những đội thi xuất sắc nhất. Ngôi vị Quán quân chính thức thuộc về đội 4Ps.

Danh hiệu Á quân được trao cho đội Nhà Nho yêu nước, trong khi vị trí Quý quân gọi tên đội Tiệm may Âu hóa và giải Triển vọng thuộc về đội THE DOVES. Đặc biệt, THE DOVES còn được vinh danh với giải thưởng Đội thi có tiết mục ấn tượng nhất, ghi nhận sự sáng tạo và những dấu ấn nổi bật mà đội đã mang đến Cuộc thi.

Hơn cả một Cuộc thi tìm kiếm ngôi vị cao nhất, hành trình tại The D.I.P Game 2026 mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, tiếp thêm động lực để các nhà ngoại giao tương lai không ngừng trau dồi tri thức và bản lĩnh trên con đường hội nhập.