Hơn 5.000 người trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng' ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Tối 4/9, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” khép lại sau 3 ngày tổ chức tại Công viên APEC (TP Đà Nẵng).

Bà Nguyễn Thu Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng - chia sẻ chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam mang đến Đà Nẵng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Với ứng dụng công nghệ thực tế ảo hiện đại, chương trình mở ra không gian để công chúng được “sống lại” một thời khắc trọng đại bậc nhất của dân tộc - ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Theo bà Phương, đây không đơn thuần là một trải nghiệm công nghệ, mà quan trọng hơn, là cây cầu nối cảm xúc đưa thế hệ hôm nay thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh vô bờ bến của thế hệ cha ông.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Đà Nẵng, thu hút sự tham gia, trải nghiệm của hơn 5.000 người dân và du khách.

Qua thống kê, trong 3 ngày tổ chức, “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã thu hút sự tham gia, trải nghiệm của hơn 5.000 lượt khách. Qua kính thực tế ảo, từ những cựu chiến binh ngực đeo huy chương, những du khách trong nước lẫn quốc tế cho đến những bạn trẻ gen Z còn khoác trên mình chiếc áo sinh viên - đều cùng chung một nhịp đập: Vỡ òa cảm xúc khi “xuyên không” về thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam, được nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Bên cạnh trải nghiệm VR, người tham dự còn viết lưu bút, sưu tập bộ card giới thiệu các vị lãnh tụ, tướng lĩnh qua các thời kỳ và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại Công viên APEC.

Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới người dân và du khách trong, ngoài nước đã đến tham dự, kiên nhẫn chờ đợi và dành nhiều tình cảm cho chương trình.

Để chương trình diễn ra trong 3 ngày và phục vụ gần 5.000 lượt trải nghiệm, ban tổ chức trân trọng cảm ơn đơn vị quản lý Công viên APEC đã hỗ trợ, tạo điều kiện về địa điểm và phối hợp trong suốt quá trình tổ chức. Đồng thời, cảm ơn các cơ quan, đơn vị, đội ngũ kỹ thuật, tình nguyện viên và những người trực tiếp tham gia phục vụ chương trình.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT); UBND phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng; Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà nẵng; Tập đoàn Vingroup; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).