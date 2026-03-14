Trường Sa hoàn tất công tác chuẩn bị cho 'Ngày hội non sông'

Ngày 14/3, ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết, hiện tại, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tại đảo Trường Sa đã hoàn tất.
Theo ông Liêm, dù cách trở về địa lý và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khu vực bỏ phiếu số 14 vẫn hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.
Trung tá Vũ Đức Quỳnh - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Tổ trưởng tổ bầu cử đảo Trường Sa, luyện tập phần quán triệt nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử.
Khu vực bỏ phiếu số 14 sẽ tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước, vào 15/3.
Công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ bầu cử tại đảo Trường Sa.
Khu vực bàn viết phiếu bầu.
Cử tri nghiên cứu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Khu vực niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
