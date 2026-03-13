Huế rực rỡ cờ hoa, mừng ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Chỉ hơn 1 ngày nữa (15/3), hơn 1 triệu cử tri TP Huế sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên khắp các nẻo đường và điểm bầu cử từ trung tâm đến ngoại ô TP Huế, đều được phủ kín cờ hoa, băng rôn áp phích, biểu ngữ hướng đến ngày hội non sông.

Tại các điểm bỏ phiếu ở TP Huế, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương và chu đáo.

Dọc theo các tuyến phố trung tâm như Lê Lợi, Hùng Vương, Đống Đa... hệ thống pano cỡ lớn, băng rôn và cờ Tổ quốc được treo đồng loạt, tạo không khí hân hoan lan tỏa từ trung tâm đến từng ngõ nhỏ.

TP Huế có 4 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 9 đại biểu, 14 điểm bầu cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 53 đại biểu, 228 điểm bầu cử đại biểu HĐND xã/phường để bầu 804 đại biểu.

Danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết công khai, rõ ràng để người dân theo dõi và tìm hiểu thông tin trước khi bỏ phiếu.

“Tôi nắm bắt được đầy đủ các thông tin về bầu cử và háo hức đợi đến ngày cầm lá phiếu trên tay để bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, luôn gần gũi, quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh”, ông Lê Sĩ Quý, 53 tuổi (cử tri phường Phú Xuân, TP Huế) chia sẻ.

Anh Quách Bảo Định, 20 tuổi (cử tri phường Hoá Châu, TP Huế) cho hay: “Tôi và gia đình đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để thực hiện quyền bầu cử một cách trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân”.

Các lực lượng chức năng như công an, an ninh trật tự cơ sở… đã và đang chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bầu cử.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo tại các khu vực bỏ phiếu, TP Huế sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và trang nghiêm. Cử tri Huế kỳ vọng, mỗi lá phiếu thực sự trở thành sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển chung của đất nước.

Điểm bầu cử dành cho hơn 580 cử tri đặc biệt ở Huế

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng với các khu vực bầu cử trên địa bàn, TP Huế bố trí một điểm bỏ phiếu đặc biệt tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Theo rà soát, hiện có hơn 580 người bị tạm giữ, tạm giam tại trại và các phân trại trực thuộc sẽ thực hiện quyền bầu cử tại đây. Để bảo đảm quyền cử tri theo quy định của pháp luật, điểm bỏ phiếu được tổ chức Trại tạm giam Công an TP Huế, với kế hoạch cụ thể phù hợp điều kiện thực tế của cơ sở giam giữ.

Do số lượng cử tri tại trại thường xuyên biến động, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, chỉnh lý danh sách cử tri, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót. Danh sách sẽ được chốt trước thời điểm diễn ra bầu cử toàn quốc 24 giờ theo quy định.

Bên cạnh đó, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết tại từng buồng giam để các cử tri nghiên cứu. Các quy định của Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bỏ phiếu… cũng được phổ biến đầy đủ đến người bị tạm giữ, tạm giam