10 sai lầm phổ biến nhất khi uống rượu vang

Việc hiểu và tránh những sai lầm khi uống rượu vang giúp bạn thưởng thức tốt hơn, bảo vệ sức khỏe, thể hiện sự tinh tế trong phong cách sống.

Dưới đây là những sai lầm khi uống rượu vang rất phổ biến.

Uống rượu vang như uống bia

Nhiều người uống vang theo kiểu “cạn ly”, "dô trăm phần trăm", uống nhanh để tạo không khí. Hậu quả của kiểu uống này là:

- Không cảm nhận được hương vị

- Dễ say nhanh

- Tăng tác hại của cồn.

Uống rượu vang khi bụng đói

Chất cồn được cơ thể hấp thụ nhanh hơn khi dạ dày trống, và với rượu vang cũng vậy. Vang nhẹ độ, dễ uống và được rót ra ly với lượng khá lớn, và việc thưởng thức khi bụng đói dẫn đến các triệu chứng:

- Chóng mặt

- Buồn nôn

- Ảnh hưởng gan.

Ướp lạnh mọi loại rượu vang

Không phải vang nào cũng nên uống lạnh. Việc làm lạnh sai có thể gây mất hương thơm, giảm độ ngon. Vậy loại nào nên ướp lạnh, loại nào không, và ướp đến mức nào?

- Vang sủi (Sparkling wine): Càng lạnh càng ngon, nhiệt độ lý tưởng là 6–8°C. Lạnh sâu là để giữ bọt khí mịn, lâu tan, tăng cảm giác tươi mát. Nếu không đủ lạnh, bọt nhanh mất, vị lỏng và kém hấp dẫn.

- Vang trắng (White wine): Phải ướp, nhưng không quá lạnh. Vang trắng nhẹ, độ chua cao như Sauvignon Blanc, Riesling nên ướp 7–10°C; đặc điểm tươi, chua, thơm mùi trái cây cần lạnh để nổi bật. Vang trắng đậm, ủ gỗ như Chardonnay cần nhiệt độ 10–13°C, nếu quá lạnh sẽ mất mùi bơ, vani, không “mở” hương.

Rót ly quá đầy là sai lầm phổ biến nhất khi uống rượu vang. (Ảnh: Tasty)

- Vang hồng (Rosé): Cần lạnh vừa phải, niệt độ: 8–12°C, vừa đủ để giữ sự tươi mát nhưng vẫn có hương trái cây.

- Vang đỏ (Red wine): Thường được hướng dẫn là để ở nhiệt độ phòng nhưng hãy nhớ rằng đó là nhiệt độ phòng của châu Âu xưa, khoảng 16–18°C, không phải 30°C như ở Việt Nam. Vang đỏ nhẹ (light-bodied) như Pinot Noir cần nhiệt độ 12–14°C để giúp rượu tươi hơn, đỡ gắt. Vang đỏ trung bình như Merlot phù hợp nhiệt độ 14–16°C. Vang đỏ đậm (full-bodied) như Cabernet Sauvignon cần nhiệt độ 16–18°C.

- Vang ngọt, vang tráng miệng: Nhiệt độ: 6–10°C là phù hợp, cái lạnh giúp cân bằng độ ngọt, tránh bị “ngấy”.

Cần quan tâm đến nhiệt độ phòng khi uống vang. Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến hương vị; vang quá nóng hoặc quá lạnh đều không ngon.

Chọn vang chỉ dựa vào giá tiền

Giá cao không đồng nghĩa hợp khẩu vị. Trên thực tế, không ít người đã bỏ ra số tiền lớn để mua một chai vang nổi tiếng, nhưng khi uống lại thấy khó hợp khẩu vị hoặc không phù hợp với bữa ăn. Người mới uống nên:

- Chọn vang dễ uống

- Ưu tiên sự cân bằng.

Chỉ cần để tâm tìm hiểu, bạn có thể mua được những chai vang ngon mà không đắt.

Kết hợp rượu vang sai món ăn

Những sai lầm khi kết hợp rượu vang sai món ăn sẽ làm trải nghiệm ẩm thực kém đi rõ rệt.

Một số ví dụ:

- Uống vang chát với món cay

- Uống vang nặng với món nhẹ.

Hiểu rõ món ăn nào hợp uống với loại rượu vang nào và kết hợp đúng, rượu vang có thể làm nổi bật hương vị món ăn; giảm cảm giác ngấy của đồ béo, tăng trải nghiệm ẩm thực tổng thể và giúp bữa ăn trở nên tinh tế và “có gu” hơn.

Rót ly quá đầy

Người sành không rót quá nhiều rượu vang vào ly mà chỉ rót khoảng 1/3. Lợi ích của cách rót này là:

- Giữ hương thơm

- Dễ lắc rượu

- Tránh làm nóng rượu trong quá trình uống.

Uống rượu vang quá nhiều vì nghĩ tốt cho sức khỏe

Rượu vang có lợi cho sức khỏe nhưng chỉ khi uống điều độ. Việc lạm dụng rượu vang vẫn gây nhiều hệ lụy như:

- Hại gan

- Tăng cân

- Rối loạn giấc ngủ.

Mở rượu và uống ngay

Một số loại vang cần thời gian “thở” sau khi rót ra ly hoặc bình chứa, giúp:

- Hương vị mềm hơn

- Cảm giác uống dễ chịu.

Do đó, bạn không nên uống vang ngay sau khi mở chai.