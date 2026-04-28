MV có câu 'lúa chín không cúi đầu' vẫn tồn tại trên Youtube, đơn vị sản xuất nói gì?

Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện đang nhận nhiều tranh luận khán giả. Theo ghi nhận, MV hiện có hơn 1,9 triệu lượt xem sau 5 ngày phát hành. Tính đến 15h ngày 28/4, phần lời hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" vẫn chưa được chỉnh sửa.

Chiều 28/4, trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News, đại diện T Production - đơn vị sản xuất MV Người Việt mình thương nhau cho biết đã nhận được những phản hồi, ý kiến liên quan đến phần lời hát. Câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" sẽ được thay thế bằng "dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng".

"Ê-kíp sẽ chỉnh sửa, cập nhật thay lời cho bản cũ ngay khi có bản thu âm mới", người đại diện cho biết.

Câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" gây tranh cãi.

Trưa 28/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng thông tin việc chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát.

Trước đó khi tranh cãi nổ ra, nam nhạc sĩ nói anh không phủ nhận ý nghĩa của câu “lúa chín cúi đầu” thường được dùng để nói về sự khiêm nhường. Khi viết lời, anh muốn mở rộng tầng nghĩa hình ảnh này.

Châu Đăng Khoa khẳng định câu hát không mang hàm ý kiêu ngạo nếu đặt trong mạch cảm xúc về niềm tự hào dân tộc, gắn với những hình ảnh như “người con của nước Nam”, “thương nhau từ bom đạn”. Thông điệp chính là tinh thần không khuất phục trước khó khăn, biến cố.

Nhạc sĩ muốn khắc họa hình ảnh người Việt từng trải qua mất mát, bão giông nhưng vẫn giữ lòng tự tôn, kiên cường và ngẩng cao đầu.

Dù lên tiếng giải thích, phần đông khán giả tiếp tục đưa ra các lập luận phản bác. Nhiều ý kiến cho rằng lập luận của nhạc sĩ vẫn chưa đủ thuyết phục, thậm chí khiến cuộc tranh luận lan rộng hơn trên các nền tảng mạng xã hội.

MV "Người Việt mình thương nhau" có câu hát gây tranh cãi.

MV Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hoà Minzy hát được ra mắt vào tối 23/4. Ca khúc do T Production là đơn vị thực hiện, Châu Đăng Khoa chấp bút với thông điệp tôn vinh những nét đẹp văn hóa cùng tinh thần đoàn kết, yêu thương của người Việt.

Sau khi phát hành, MV lên sóng nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem và tạo ra nhiều luồng thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những phản hồi tích cực về giai điệu và hình ảnh, ca khúc lại vấp phải tranh cãi xoay quanh câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự khó hiểu trước cách sử dụng hình ảnh này. Một bộ phận khán giả cho rằng câu hát đi ngược lại ý nghĩa quen thuộc của thành ngữ “lúa chín cúi đầu”.

Theo quy luật tự nhiên, bông lúa khi chín trở nên nặng hạt nên trĩu xuống, từ đó gợi liên tưởng đến người có tri thức, thành tựu thường điềm đạm, không phô trương. Vì vậy, đối chiếu với câu hát “lúa chín mà không cúi đầu”, khán giả nói đây lại là biểu hiện của "lúa lép, kém chất lượng", từ đó mang hàm ý tiêu cực.