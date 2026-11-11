Trường học phải dạy ít nhất 3 môn bằng tiếng Anh, tối thiểu 105 tiết mỗi năm

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 94 quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

Theo quy định, việc triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông được đánh giá theo 3 mức độ. Mức độ sau kế thừa kết quả của mức độ trước và phải đáp ứng thêm các yêu cầu tương ứng.

Ở mức độ 2, trường có một cấp học phải ít nhất 50% số lớp triển khai dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Với trường có nhiều cấp học, tỷ lệ này được tính riêng ở từng cấp.

Đáng chú ý, nhà trường phải tổ chức dạy nội dung hoặc một số nội dung của ít nhất 3 môn học hoặc hoạt động giáo dục (ngoài môn tiếng Anh) bằng tiếng Anh, với tổng thời lượng tối thiểu 105 tiết/năm học, tương đương 3 tiết/tuần.

Trường phổ thông sẽ dạy ít nhất 3 môn bằng tiếng Anh, tối thiểu 105 tiết/năm. (Ảnh minh họa)

Ở mức độ 3, yêu cầu giảng dạy ít nhất 3 môn học hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh, với thời lượng tối thiểu 105 tiết/năm học, tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, tỷ lệ lớp tham gia được nâng lên.

Cụ thể, trường có cấp tiểu học phải có ít nhất 70% số lớp triển khai; trường có cấp THCS phải đạt ít nhất 80%; trường có cấp THPT phải đạt ít nhất 90% số lớp.

Bên cạnh yêu cầu về hoạt động dạy học, Thông tư 94 quy định các tiêu chí về năng lực sử dụng tiếng Anh đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Ở mức độ 1, nhà trường phải có ít nhất một lãnh đạo có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài; bảo đảm đủ giáo viên tiếng Anh về số lượng và năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Giáo viên tham gia giảng dạy một phần nội dung môn học hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh cũng phải có năng lực sử dụng ngoại ngữ phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Ở mức độ 2, giáo viên tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định. Đồng thời, với những môn học có nội dung giảng dạy bằng tiếng Anh và yêu cầu kiểm tra định kỳ, giáo viên phải thiết kế được ít nhất 10% nội dung bài kiểm tra bằng tiếng Anh, tương đương 1 điểm trên thang điểm 10.

Yêu cầu cao hơn được đặt ra ở mức độ 3. Nhà trường phải có ít nhất hai lãnh đạo có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài.

Giáo viên tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, đồng thời thiết kế được ít nhất 50% nội dung bài kiểm tra định kỳ bằng tiếng Anh, tương đương 5 điểm trên thang điểm 10, đối với các môn học thuộc diện áp dụng.

Thông tư số 94 có hiệu lực từ ngày 19/12.