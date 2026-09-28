Đề xuất thi lớp 10 chỉ Toán và Văn: Giảm áp lực nhưng lo trò 'bỏ bê' tiếng Anh

(VTC News) -

Bạn có ủng hộ phương án thi lớp 10 chỉ 2 môn Toán, Ngữ văn?

Đề xuất của Bộ GD&ĐT về phương án tuyển sinh lớp 10 đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Việc lựa chọn môn thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ tác động đến học sinh lớp 9 mà còn có thể ảnh hưởng đến cách học sinh chuẩn bị kiến thức từ những năm trước đó.

Thực tế, một số học sinh cho rằng giảm một môn thi sẽ giúp các em có thêm thời gian tập trung cho những môn thế mạnh. Trong khi đó, giáo viên và phụ huynh đặt vấn đề liệu việc thay đổi môn thi có làm thay đổi động lực học tập đối với những môn không còn xuất hiện trong kỳ thi hay không.

Giảm một môn thi, học sinh bớt áp lực

Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM) cho rằng, việc chỉ thi Toán và Ngữ văn hoàn toàn có thể đánh giá, phân loại học sinh để phục vụ tuyển sinh. Đây là hai môn học nền tảng, góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy, đồng thời có tính ứng dụng cao trong học tập và đời sống.

Về việc giảm từ ba môn xuống hai môn, thầy Bảo cho rằng điều này chắc chắn giúp giảm áp lực thi cử. Học sinh giảm thời gian ôn tập một môn, trong khi phụ huynh cũng bớt áp lực tìm lớp học thêm, giáo viên và sắp xếp thời gian đưa đón con.

Theo thầy, nếu chỉ thi Toán và Ngữ văn vẫn có nguy cơ học sinh lớp 9 xem nhẹ các môn khác, nhưng nguy cơ này không lớn. Việc giảm môn thi cũng giúp các em có thêm thời gian dành cho những môn học phù hợp với sở thích, sở trường.

Đề xuất thi tuyển sinh lớp 10 chỉ 2 môn Toán và Ngữ văn đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh minh họa)

“Tôi cho rằng không nên quá đặt nặng quan điểm học sinh phải học giỏi đều tất cả các môn. Việc một học sinh có thế mạnh ở một hoặc một số môn nhất định là điều bình thường. Theo tôi, bên cạnh cấu trúc kỳ thi, cần chú trọng trách nhiệm và chất lượng giảng dạy của giáo viên”, thầy Bảo nói.

Em M.H., học sinh trường THCS Thái Văn Lung cho biết, em ủng hộ phương án tuyển sinh lớp 10 chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn. Theo em, việc giảm một môn thi sẽ giúp học sinh bớt áp lực trong quá trình ôn tập, đặc biệt với những bạn không có thế mạnh ở môn tiếng Anh.

“Tiếng Anh là môn khá khó và em không học tốt môn này. Nếu kỳ thi chỉ còn Toán và Ngữ văn, em nghĩ bản thân sẽ giảm được áp lực ôn tập và có thể tập trung nhiều hơn cho hai môn thi chính”, M.H. chia sẻ.

Còn theo phụ huynh Thạch Thanh Huyên (ngụ tại phường Tam Bình) việc thi 2 hay 3 môn cần phải phù hợp bối cảnh hiện nay, và thi cử cũng nên mang tính ổn định, tránh gây xáo trộn.

“Tôi nghĩ bên cạnh giảm áp lực thi cử cho học sinh, thì gốc rễ vấn đề hiện nay cần đầu tư xây dựng nhiều trường học để đảm bảo chỗ học cho con em. Ngoài ra, cần rà soát lại nội dung chương trình học để xem cần giảm tải bớt ở nội dung nào, các con học có bị quá tải không... Và đặc biệt là bồi dưỡng nâng tầm đội ngũ giáo viên trong bối cảnh hiện nay, cũng như có những chính sách đãi ngộ phù hợp”, chị Huyên nói.

Lo học sinh giảm động lực học tiếng Anh

Theo cô Nguyễn Thị Hồng An, Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Phú (phường Tăng Nhơn Phú), trong bối cảnh tiếng Anh đang được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai, việc đưa tiếng Anh vào kỳ thi tuyển sinh vẫn cần thiết để tạo động lực cho học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027. (Ảnh minh họa)

Theo cô An, các trường đang tổ chức nhiều hình thức học tập nhằm mở rộng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh. Trong xu thế hội nhập, việc duy trì tiếng Anh trong kỳ thi không chỉ giúp học sinh học để phục vụ thi cử mà còn khuyến khích các em chủ động trang bị kiến thức ngôn ngữ.

“Nếu cắt giảm môn tiếng Anh, trước hết sẽ ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh. Phụ huynh đã đầu tư cho con và mong muốn các em phát huy năng lực, nhưng nếu môn học này không còn được đưa vào kỳ thi thì họ cũng sẽ có những băn khoăn nhất định”, cô An nói.

Đối với học sinh, theo cô An, việc không thi tiếng Anh có thể khiến các em giảm động lực và sức phấn đấu đối với môn học này. Vì vậy, nếu có thể, nên duy trì tiếng Anh trong kỳ thi để các thế hệ học sinh tiếp tục xem đây là nền tảng quan trọng, chuẩn bị cho quá trình hội nhập.

Cô An cho rằng việc giảm số môn thi có thể giúp một bộ phận học sinh có năng lực tiếng Anh ở mức đạt cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bước vào kỳ thi. Tuy nhiên, nếu nhìn trên bình diện chung, việc có môn tiếng Anh trong kỳ thi cũng tạo động lực để học sinh dành nhiều thời gian và công sức cho môn học.

“Nếu giảm môn thi, tôi cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần học tập của học sinh. Việc giảm áp lực chỉ tác động đến một bộ phận nhỏ, còn phần lớn phụ huynh và học sinh vẫn có tâm lý muốn dốc sức để đạt kết quả tốt”, cô An nhận định.

Đề xuất môn thi tuyển sinh lớp 10 đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận.

Các trường tại TP.HCM thời gian qua đầu tư nhiều cho việc dạy và học tiếng Anh. Nhiều gia đình cũng cho con làm quen với tiếng Anh từ sớm. Cùng với chủ trương phát triển tiếng Anh, các cơ sở giáo dục tổ chức câu lạc bộ, hoạt động giao tiếp nhằm tạo môi trường để học sinh rèn luyện và hình thành phản xạ ngôn ngữ.

Về việc lo ngại con giảm động lực học tiếng Anh, chị Phan Thị Hải Hà (phụ huynh có con học THCS ở phường Tam Bình) cho rằng, nếu lựa chọn thi Toán và Văn, chắc chắn phụ huynh phải cân nhắc đầu tư vào việc học của con từ ngay đầu THCS.

“Bây giờ nếu chọn thi là Toán, Văn, có thể nhiều phụ huynh sẽ không tập trung đầu tư cho con bộ môn này nữa. Các con cũng chỉ học để đảm bảo kiến thức căn bản môn học trên lớp... Động lực học tập giảm là điều dễ thấy. Tôi thấy thi 2 môn áp lực dồn lên Toán, Văn. Nên tôi nghĩ môn Toán và Văn là bắt buộc, còn môn thứ 3 này, phải cho địa phương quyết định, như đang áp dụng hiện nay theo quy định của Bộ GD&ĐT”, chị Hà nói.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man (phường Bến Thành, TP.HCM) cho rằng, phương án thi hai môn hay ba môn đều có những ưu điểm và vấn đề cần cân nhắc.

Theo thầy Khương, nếu tổ chức thi hai môn Toán và Ngữ văn, kỳ thi có thể gọn nhẹ hơn, giảm phần nào áp lực cho học sinh, phụ huynh và công tác tổ chức. Trong khi đó, việc có thêm môn thi thứ ba có thể góp phần tạo động lực để học sinh duy trì việc học tương đối đồng đều giữa các môn.

Tuy nhiên, thầy cho rằng vấn đề quan trọng không chỉ nằm ở số lượng môn thi mà còn ở việc phương án tuyển sinh phải bảo đảm công bằng, khách quan và phù hợp với mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Điều tôi nghĩ học sinh và phụ huynh quan tâm nhất là phương án cuối cùng cần có tính ổn định, được công bố đủ sớm để học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị”, thầy Khương nói.

Theo thầy, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về phương án tuyển sinh lớp 10, vì vậy đây cũng là thời điểm phù hợp để các địa phương, nhà trường và chuyên gia đánh giá kỹ tác động của từng phương án trước khi quyết định.

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