Nhiều hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế xin từ chức

(VTC News) -

Hiệu trưởng của một số trường tiểu học đóng tại phường Kim Long; Hương An và Thuận Hoá (TP Huế) vừa có đơn xin từ chức gồm Trường Tiểu học Hương Hồ (phường Kim Long); phường Tiểu học Hương An (phường Hương An) và trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hoá). Ngoài ra, còn 1 trường hợp hiệu trưởng trường tiểu học ở phường Hương An có đơn xin từ tại thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đảng uỷ phường Hương An (TP Huế) xác nhận, địa phương nhận được đơn xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân là bà Phan Thị Thu S., Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương An. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện sắp xếp lại các cơ sở công lập trên địa bàn, phường cũng nhận được đơn xin từ chức của ông Nguyễn Bá T. - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hòa (hiện trường này đã được sắp xếp, hợp nhất).

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hoá, TP Huế) có đơn xin từ chức và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. (Ảnh: P.Đ)

“Trong 2 trường hợp này có trường hợp Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hoà có đơn xin từ chức tại thời điểm thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, khi sắp xếp lại phường không bố trí người này làm lãnh đạo quản lý nữa. Riêng đơn từ chức của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An được chấp thuận, hiện người này được đưa xuống làm giáo viên và phường bố trí người tạm thời phụ trách công việc của hiệu trưởng...”, lãnh đạo Đảng uỷ phường Hương An cho biết.

Cùng ngày, lãnh đạo Đảng uỷ phường Kim Long (TP Huế) xác nhận, có nhận được đơn xin từ chức của bà Trần Thị G., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ (phường Kim Long).

“Cô Trần Thị G. xin từ chức với lý do cá nhân, sau khi nhận được đơn, Đảng uỷ phường Kim Long đã chuyển đơn sang UBND phường để tham mưu, xử lý theo thẩm quyền...”, lãnh đạo UBND phường cho hay.

Trong khi đó, tại phường Thuận Hoá (TP Huế), ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cũng có đơn xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân. Ngày 5/11, Đảng uỷ phường Thuận Hoá có thông báo số 361-TB/ĐU ngày 5/11 về việc cho viên chức quản lý từ chức. Theo đó, thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn được từ chức theo nguyện vọng.

Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Thuận Hoá thông báo để UBND phường và các cơ quan liên quan biết để thực hiện quy trình, thủ tục và kiện toàn chức danh quản lý theo quy định.