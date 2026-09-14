Trường Giang xin lỗi giữa làn sóng chỉ trích, mong chuyện cũ khép lại

(VTC News) -

Tối 14/9, Trường Giang có bài viết trên trang Facebook cá nhân khi trở thành tâm điểm bàn tán những ngày qua. Theo đó, nam danh hài cho biết hơn một tuần qua là dịp để anh nhìn lại mình, cả trong công việc lẫn những chuyện riêng.

Trường Giang cho biết có những điều ngày trước nghĩ đơn giản, nhưng giờ đây nhìn lại, anh hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng.

“Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”, anh viết.

Trường Giang xin lỗi về loạt ồn ào.

Trường Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ mình suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Anh không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực.

Danh hài mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai. Anh cũng mong những anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng mình trong những chương trình cũ không bị gọi tên, suy diễn, chịu những ảnh hưởng.

“Hai mươi năm làm nghề, có điều Giang làm được, cũng có điều đáng ra mình có thể làm tốt hơn. Quá khứ không thể thay đổi. Điều Giang có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày.

Bây giờ, điều quý giá nhất với Giang là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình. Cảm ơn mọi người đã thương và đồng hành cùng Giang suốt chặng đường này”, nghệ sĩ nhắn nhủ.

Bài đăng của Trường Giang nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ cư dân mạng. Tuy nhiên trên các diễn đàn, khán giả vẫn tranh luận và cảm thấy chưa hài lòng với những lời giải thích của nam danh hài.

Những ngày qua, Trường Giang trở thành từ khóa nóng trên các diễn đàn mạng xã hội với những video và hình ảnh từ nhiều năm trước. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc anh hành động, tương tác thân mật với nhiều nghệ sĩ nữ hoặc tát quá mạnh các đồng nghiệp trong các chương trình truyền hình thực tế.

Chính điều đó khiến nam nghệ sĩ 8X nhận những phản ứng trái chiều từ người dùng mạng xã hội.

Nhã Phương có động thái động viên ông xã giữa ồn ào.

Giữa lúc chồng đang hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt, Nhã Phương đăng bức ảnh đang ôm chồng chụp từ phía sau vào tối 12/9.

Bức ảnh được đăng tải mà không có lời giải thích hay bất kỳ dòng cảm xúc nào của nữ diễn viên khiến mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng. Nhiều khán giả cho rằng đây là cách người đẹp 9X động viên chồng khi bất ngờ gặp sóng gió trong sự nghiệp.