Tình bạn của Tăng Thanh Hà và 'người yêu màn ảnh' sau gần 2 thập kỷ

Nam diễn viên từng cho biết khán giả mong cả hai sẽ trở lại với “Bỗng dưng muốn khóc” phần 2 nhưng chắc chắn không được vì “chúng tôi già rồi”. Anh hy vọng cả hai sẽ có thể cùng nhau xuất hiện trong một dự án nào đó trong tương lai.