MC Olympia hé lộ loạt ảnh thời mới vào nghề với diện mạo gây bất ngờ

(VTC News) -

Sau chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, MC Ngọc Huy thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dẫn chương trình từ năm 2014 đến nay. Nam MC bắt đầu tham gia ê-kíp Olympia từ năm 2012, đến nay đã có 14 năm gắn bó với sân chơi trí tuệ này.

MC Ngọc Huy chia sẻ hình ảnh thời điểm mới dẫn chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

Ngọc Huy hài hước kể rằng khi đọc được những bài viết như “Có một người đàn ông đã đồng hành cùng Olympia suốt 14 năm”, “MC dẫn Olympia lâu năm nhất”, anh vừa cảm kích vừa có chút chạnh lòng vì cảm giác mình đã trở thành “bậc cha chú”.

Vì vậy, nam MC tìm lại những bức ảnh dẫn chung kết từ năm 2014 để so sánh diện mạo. Điều khiến khán giả chú ý là sau 12 năm, gương mặt Ngọc Huy gần như không có nhiều thay đổi. Anh vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, nụ cười quen thuộc và phong thái lịch lãm.

Diện mạo của nam MC gần như không có sự thay đổi.

MC Phạm Ngọc Huy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Anh là cựu học sinh khối chuyên Toán - Tin, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), sau đó theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình, Ngọc Huy từng làm nhân viên bảo hiểm rồi chuyển sang công việc phóng viên. Anh gia nhập ê-kíp Đường lên đỉnh Olympia từ năm 2012, mùa thứ 13 của chương trình.

Ít ai biết những ngày đầu, nam MC không đảm nhận ngay vị trí dẫn chính mà bắt đầu với công việc phát nhạc cho các phần thi. Sau đó, anh lần lượt đảm nhận vai trò biên tập viên, giao lưu với khán giả, thí sinh rồi trở thành MC tại trường quay.

Năm nay là năm thứ 14 MC Ngọc Huy đồng hành cùng “Đường Lên Đỉnh Olympia”.

Với lối dẫn tự nhiên, dí dỏm và khả năng khuấy động không khí, Ngọc Huy được nhiều thế hệ thí sinh yêu mến, đặt biệt danh vui như “thánh troll”, “vựa muối”. Anh cũng là một trong những MC gắn bó lâu năm nhất với sân chơi trí tuệ này.

Ngoài Olympia, nam MC còn đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Đấu trường thông thái trên VTV3. Tại đây, anh xuất hiện với phong cách chỉn chu, khác với hình ảnh phóng khoáng, hài hước quen thuộc ở Olympia.

Về đời tư, Ngọc Huy có bà xã làm cùng nghề, hai người có tính cách trái ngược nhưng luôn thấu hiểu, cảm thông cho công việc của nhau.

Nam MC hiện có hai con gái. Anh từng tiết lộ bản thân không ngại việc chăm sóc con, thường tranh thủ thời gian ngoài công việc để chơi cùng các con. Ngọc Huy cũng hài hước kể rằng con gái từng tự hào giới thiệu với cô giáo rằng bố mình là MC của Đường lên đỉnh Olympia.