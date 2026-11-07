'Nàng thơ' được khen 'đẹp lấn át' Hoa hậu Tiểu Vy trên màn ảnh rộng là ai?

“Bò sữa bay” đang là một trong những bộ phim Việt nhận được nhiều sự chú ý tại phòng vé. Bên cạnh nội dung mới lạ, dàn diễn trẻ trong phim cũng được khán giả quan tâm. Một trong những cái tên nổi bật chính là Ngọc Xuân - nữ chính của phim.