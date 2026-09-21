Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan Trường Giang?

(VTC News) -

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa chia sẻ ý kiến về những ồn ào của Trường Giang khi loạt hành động trong quá khứ của nghệ sĩ này bị dư luận nhắc lại và trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Theo Sở, đối với người hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP thì việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử rất quan trọng.

Căn cứ theo quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người hoạt động nghệ thuật cần tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật.

Trong ứng xử với đồng nghiệp, cần tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp; trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp.

Sở VHTT TP.HCM lên tiếng về vụ ồn ào của Trường Giang.

Quan điểm của Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM là người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nghề nghiệp; có cách ứng xử văn minh, đúng mực, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng.

Đối với trường hợp của Trường Giang, Sở cho biết việc xem xét, đánh giá cần dựa trên thông tin được xác minh đầy đủ, bối cảnh, tính chất và mức độ của từng hành vi cụ thể, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử có liên quan. Do đó, cần thận trọng khi đưa ra nhận định, kết luận chỉ trên cơ sở những thông tin, hình ảnh đang được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội.

“Trước phản ứng của khán giả về một sự việc được dư luận quan tâm có thể có những ý kiến và cách nhìn nhận khác nhau. Việc đánh giá những phản ứng này có phù hợp hay không cần căn cứ vào tính chất của sự việc, thông tin được kiểm chứng và cách thức thể hiện, đồng thời bảo đảm sự khách quan, văn minh và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của các bên liên quan”, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nêu quan điểm.

Những ngày qua, Trường Giang trở thành tâm điểm dư luận khi trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến những ồn ào trong quá khứ của Trường Giang, từ đời tư, phát ngôn đến cách ứng xử trên sóng truyền hình và cả sân khấu.

Đến tối 14/9, Trường Giang đăng bài viết dài trên trang cá nhân, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ. Nam nghệ sĩ thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người từng bị tổn thương vì mình.

Anh cũng mong những câu chuyện cũ không tiếp tục ảnh hưởng đến đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng mình trong các chương trình trước đây. Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang cho rằng những điều xảy ra không thể thay đổi, nhưng có thể trở thành bài học để anh điều chỉnh cách sống và làm nghề trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Trường Giang cũng thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của 2 ngày 1 đêm. Nam nghệ sĩ cho biết đã trao đổi với nhà sản xuất trước khi đưa ra quyết định này.

Dù đã có động thái xin lỗi, tuy nhiên đa số khán giả vẫn chưa hài lòng với những chia sẻ của nam danh hài.