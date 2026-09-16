Trường Giang rút khỏi chương trình '2 ngày 1 đêm'

(VTC News) -

Trường Giang vừa thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của 2 ngày 1 đêm. Nam nghệ sĩ cho biết đã trao đổi với nhà sản xuất trước khi đưa ra quyết định này.

“Những ngày qua, Giang suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, Giang xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm. Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm”, Trường Giang chia sẻ.

Anh đồng thời cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho mình và mong mọi người tiếp tục đồng hành với chương trình.

Trường Giang xin tạm rút khỏi chương trình “2 ngày 1 đêm” sau ồn ào ứng xử, phát ngôn.

Hiện chương trình chưa có thông tin chính thức về việc Trường Giang xin rút khỏi chương trình cũng như việc nam nghệ sĩ sẽ trở lại từ chặng ghi hình nào.

Động thái trên của Trường Giang diễn ra trong bối cảnh anh liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội. Dân mạng liên tục chia sẻ lại các video cũ của Trường Giang trong nhiều gameshow. Một số khoảnh khắc anh tương tác quá thân mật với nghệ sĩ nữ, có lúc mạnh tay với đồng nghiệp hoặc đưa ra phát ngôn bị đánh giá là thiếu chừng mực, thậm chí bị một bộ phận khán giả cho là có dấu hiệu quấy rối và thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

Cùng lúc, chuyện tình cảm của Trường Giang trước khi kết hôn với Nhã Phương cũng được khơi lại, khiến những tranh luận về cách ứng xử và đời tư của nam nghệ sĩ tiếp tục lan rộng.

Tối 14/9, Trường Giang đăng bài viết dài trên trang cá nhân, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ. Nam nghệ sĩ thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người từng bị tổn thương vì mình.

Anh cũng mong những câu chuyện cũ không tiếp tục ảnh hưởng đến đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng mình trong các chương trình trước đây.

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang cho rằng những điều xảy ra không thể thay đổi, nhưng có thể trở thành bài học để anh điều chỉnh cách sống và làm nghề trong thời gian tới.