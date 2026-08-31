Trung tâm dữ liệu AI lớn nhất thế giới sử dụng năng lượng tái tạo

(VTC News) -

Công ty công nghệ xanh Envision tháng trước đưa vào vận hành tổ hợp Galaxy Campus tại thành phố Ulanqab, khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc. Dự án bao gồm tòa nhà trung tâm dữ liệu AI được công ty giới thiệu là lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 120.000 m², tương đương 20 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Tòa nhà trung tâm dữ liệu AI thuộc tổ hợp Galaxy Campus của Envision tại thành phố Ulanqab, Nội Mông, Trung Quốc. (Ảnh: Envision)

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện từ lưới khu vực, trung tâm kết nối trực tiếp với các nguồn năng lượng tái tạo, kết hợp hạ tầng truyền tải riêng và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Envision phát triển hệ thống quản lý mang tên AI Power System để điều phối nguồn điện tái tạo, hệ thống pin lưu trữ, hạ tầng truyền tải và nhu cầu tiêu thụ của trung tâm dữ liệu. Điện gió và mặt trời được kết hợp với hệ thống lưu trữ nhằm duy trì nguồn cung ổn định cho các tác vụ AI đòi hỏi năng lượng lớn.

Công ty cho biết khi hoàn thiện toàn bộ, Galaxy Campus có thể đạt công suất hơn 2 GW, cung cấp năng lực tính toán AI một triệu PFLOPS và hỗ trợ tới một triệu bộ tăng tốc AI.

“Hỗ trợ một triệu bộ tăng tốc AI đòi hỏi hệ thống điện riêng biệt. Việc tích hợp năng lượng tái tạo, hạ tầng truyền tải chuyên dụng và lưu trữ năng lượng quy mô lớn nhằm cung cấp nguồn điện xanh ổn định với chi phí thấp”, Ricky Zheng, Tổng giám đốc bộ phận Trung tâm dữ liệu AI của Envision, nói.

Zheng cho biết thêm thiết kế này có thể giúp Galaxy Campus đạt năng lực tính toán trên mỗi mét vuông cao gấp 10 lần trung tâm dữ liệu thông thường. Đây là số liệu do Envision công bố và chưa được kiểm chứng độc lập.

Các con số hơn 2 GW, một triệu PFLOPS và một triệu bộ tăng tốc AI là công suất thiết kế khi dự án hoàn thiện, không phải quy mô đang vận hành hiện nay. Envision chưa công bố cụ thể công suất hoạt động của giai đoạn đầu.

Toàn bộ tổ hợp Galaxy Campus của Envision trên vùng sa mạc thuộc thành phố Ulanqab, Nội Mông, Trung Quốc. (Ảnh: Envision)

Thành phố Ulanqab được xem một trong những trung tâm năng lượng sạch hàng đầu của Trung Quốc, với khoảng 67% điện năng được sản xuất từ nguồn xanh. Các trang trại điện gió chuyên dụng có thể cung cấp điện trực tiếp cho Galaxy Campus thông qua hệ thống truyền tải riêng.

Thời tiết khu vực lạnh và khô giúp giảm nhu cầu làm mát - hoạt động vốn tiêu tốn lượng điện đáng kể tại các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Thành phố nằm cách Bắc Kinh khoảng 350 km về phía tây bắc nhưng vẫn có hạ tầng mạng độ trễ thấp phục vụ các tác vụ AI.

Ulanqab là một trong 8 trung tâm điện toán quốc gia thuộc chương trình “Dữ liệu phía Đông, Điện toán phía Tây” của Trung Quốc. Chương trình hướng tới chuyển những tác vụ cần năng lực tính toán lớn từ các khu vực phía đông đông dân, hạn chế về tài nguyên sang phía tây, nơi có nhiều đất đai và nguồn năng lượng hơn.

Việc sử dụng trực tiếp năng lượng tái tạo cũng nhằm giải quyết một trong những thách thức lớn nhất khi phát triển AI, đó là nhu cầu điện ngày càng tăng. Các cụm máy chủ phục vụ huấn luyện và vận hành mô hình AI cần lượng điện lớn, khiến nguồn cung điện và khả năng kết nối lưới trở thành yếu tố quyết định quy mô trung tâm dữ liệu.

Envision cho rằng thay vì xây trung tâm dữ liệu trước rồi tìm nguồn điện, mô hình Galaxy Campus đặt hạ tầng tính toán ngay tại khu vực giàu năng lượng gió và mặt trời, đồng thời phát triển nguồn điện, truyền tải và lưu trữ song song với máy chủ.

Galaxy Campus cũng là dự án đầu tiên thuộc sáng kiến Nhiệm vụ Gobi mà Envision công bố tại VivaTech ở Paris hồi tháng 6. Công ty đặt mục tiêu xây dựng 5 GW năng lực điện toán AI xanh tại các vùng sa mạc và khô hạn trên thế giới vào năm 2030.

Với mô hình này, Envision muốn tận dụng những khu vực có nguồn điện tái tạo lớn để đáp ứng đồng thời hai nhu cầu đang tăng nhanh: năng lực tính toán AI và nguồn điện phục vụ các trung tâm dữ liệu.