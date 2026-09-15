Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-0 U23 Kuwait: Bóng dội xà, đập cột

U23 Việt Nam bước vào ASIAD 2026 với trận gặp U23 Kuwait ở lượt đấu đầu tiên. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cần chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng đấu có U23 Uzbekistan và U23 Philippines.

U23 Kuwait mang đến ASIAD 2026 đội hình mạnh. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á gặp sự cố bất ngờ trước ngày ra quân. Có cầu thủ U23 Kuwait bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Kuwait.

U23 Việt Nam không có đầy đủ những nhân tố tốt nhất của lứa tuổi do chấn thương (Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn) hoặc được sắp xếp cho đội tuyển quốc gia (Trần Trung Kiên, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang...). HLV Kim Sang-sik cũng không trực tiếp dẫn dắt đội bóng.

Dù vậy, trong tay huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh cũng có không ít cầu thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và V.League. Những nhân tố từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 như Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Phạm Lý Đức cần cố gắng nhiều hơn khi kết hợp với các đàn em mới.