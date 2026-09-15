Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-0 U23 Kuwait: Bóng dội xà, đập cột

Cập nhật tỷ số trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kuwait●ASIAD 2026U23 Việt Nam0-0U23 KuwaitĐANG CẬP NHẬT
U23 Việt Nam kiểm soát đến 58% thời lượng bóng lăn trên sân cùng một thế trận áp đảo hoàn toàn đối thủ. Chúng ta chỉ thiếu các pha dứt điểm đủ hiểm hóc để mang về bàn thắng mở tỉ số.
U23 Việt Nam phối hợp rất hay bên hành lang phải, Nguyễn Thái Quốc Cường có 2 pha dứt điểm rất hay nhưng vẫn thiếu chuẩn xác để ghi bàn.
Quốc Việt có tình huống chạm đầu rất hay để Thanh Nhàn dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành U23 Kuwait.
U23 Việt Nam phối hợp đá phạt không tốt, nhịp đá của Xuân Bắc không chuẩn xác do ảnh hưởng của cơn mưa rất lớn tại Nagoya.
Thủ thành Cao Văn Bình ngăn cảnh thành công cú sút xa rất uy lực của cầu thủ bên phía U23 Kuwait.
U23 Việt Nam kiểm soát tốt và chơi chủ động trong những phút đầu trận.
U23 Việt Nam suýt có bàn thắng từ tình huống phạt góc. Lê Phát đánh đầu dội cột, sau đó sút bồi trúng xà.
U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội rất thuận lợi. Thanh Nhàn chuyền bóng từ cánh phải cho Quốc Cường băng lên. Cú sút của tiền vệ này đưa bóng đi quá cao.
Pha uy hiếp đầu tiên của U23 Việt Nam là tình huống phạt góc, kết thúc bằng cú sút xa không trúng đích. Trời mưa rất to sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cầu thủ 2 đội.
Trận đấu bắt đầu
U23 Kuwait (áo trắng) giao bóng.
Đội hình U23 Việt Nam và U23 KuwaitU23 Việt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Cao Văn BìnhTM3Phạm Lý ĐứcĐT4Lê Nguyên Hoàng5Nguyễn Đức Anh7Nguyễn Thanh Nhàn8Nguyễn Thái Quốc Cường9Nguyễn Quốc Việt12Nguyễn Xuân Bắc16Nguyễn Lê Phát17Nguyễn Phi Hoàng21Phạm Minh PhúcDỰ BỊ2Nguyễn Lương Tuấn Khải6Nguyễn Hoàng Khanh10Hoàng Quang Dũng11Lê Văn Thuận13Nguyễn Bảo NgọcTM14Nguyễn Quang Vinh15Đặng Tuấn Phong18Đinh Quang Kiệt19Nguyễn Ngọc Mỹ20Nguyễn Quốc Toản22Lê Đình Long Vũ23Hoa Xuân TínTMU23 KuwaitĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Shehab AbdulredhaTM2Alenezi Jasem4Almehtab Saleh6Alabdulsalam Montaser7Alqaisi Talal9Alembailesh Fawwaz10Almutairi Bander12Albarazi Bandar14Eisa Abdullah15Alsharifi Mohammad20Almatar OmarDỰ BỊ5Alsanousi Humoud8Alshaimmari Abdulaziz11Alruqbah Eid13Shammouh Jasem16Khoursheed Ahmed17Boodai Ahmad18Alyousef Turki19Alenezi Moaath21Alsuraiei Mohammad22Almesri DhariTM23Alayoub AbdullahTM
Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait
U23 Việt Nam bước vào ASIAD 2026 với trận gặp U23 Kuwait ở lượt đấu đầu tiên. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cần chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng đấu có U23 Uzbekistan và U23 Philippines.
U23 Kuwait mang đến ASIAD 2026 đội hình mạnh. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á gặp sự cố bất ngờ trước ngày ra quân. Có cầu thủ U23 Kuwait bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản.
U23 Việt Nam không có đầy đủ những nhân tố tốt nhất của lứa tuổi do chấn thương (Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn) hoặc được sắp xếp cho đội tuyển quốc gia (Trần Trung Kiên, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang...). HLV Kim Sang-sik cũng không trực tiếp dẫn dắt đội bóng.
Dù vậy, trong tay huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh cũng có không ít cầu thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và V.League. Những nhân tố từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 như Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Phạm Lý Đức cần cố gắng nhiều hơn khi kết hợp với các đàn em mới.
Link trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kuwait
Các trận đấu môn bóng đá nam ASIAD 2026 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. Thông tin lịch phát sóng, link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kuwait hôm nay 15/9 được cập nhật theo thông tin chính thức trên trang chủ ASIAD 2026 và VTV. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên VTV6 qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng kỹ thuật số của VTV.
Link VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kuwait: https://vtvgo.vn/channel/13
Để xem trực tiếp trận đấu trên máy tính, khán giả có thể truy cập website vtvgo.vn, đăng nhập tài khoản, vào mục Truyền hình và chọn kênh VTV6, hoặc sao chép đường dẫn phía trên và dán vào trình duyệt web. Trên điện thoại, người xem tải ứng dụng VTV Go trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và tìm kênh VTV6.
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-0 U23 Kuwait: Bóng dội xà, đập cột
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kuwait (17h ngày 15/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait thuộc vòng bảng ASIAD 2026.
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