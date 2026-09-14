Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa

Theo lịch thi vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 2h ngày 14/9 trên sân vận động Shizuoka Ecopa (Kakegawa, Nhật Bản). Đây là trận đấu mang tính bản lề của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tại ASIAD 2026.

Đài Bắc Trung Hoa là đội bóng mạnh, có thực lực ở khu vực Đông Á. Bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam được đánh giá là ngang tầm trong nhiều năm qua, dù đối thủ có một giai đoạn sa sút do tái thiết.

Đại hội thể thao châu Á 2026 chứng kiến sự thay đổi của bóng đá nữ Việt Nam trên nhiều phương diện. Lần đầu tiên ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở một giải đấu chính thức sau khi tiếp quản vị trí mà đồng nghiệp Mai Đức Chung để lại.

Đội tuyển nữ Việt Nam dự ASIAD 2026.

Về mặt lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng rõ ràng hơn khi Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thu Thảo đều vắng mặt. Nhóm trụ cột từng làm nên nhiều vinh quang chỉ còn Trần Thị Kim Thanh trong khung gỗ, hậu vệ Hoàng Thị Loan, các tiền vệ như Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân hay tiền đạo Phạm Hải Yến.

Sau màn trình diễn thuyết phục ở các giải trẻ và giải vô địch quốc gia, thế hệ cầu mới như Ngô Thị Hồng Nhung, Lưu Hoàng Vân, Lê Thị Thu,...dần được trao cơ hội.

Nhiệm vụ của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ là kết nối các thế hệ cầu thủ để tạo nên khối gắn kết cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trước mắt, một kết quả thuận lợi khi đối đầu Đài Bắc Trung Hoa có thể mở ra nhiều cánh cửa cho bóng đá nữ Việt Nam.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với sự góp mặt của 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng E, F và G, thi đấu vòng tròn một lượt.

Sáu đội nhất, nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tranh huy chương. Ở ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.