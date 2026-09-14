Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa

Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa●ASIAD 2026Việt Nam0-1Đài Bắc Trung HoaĐANG CẬP NHẬTYu-hsuan 16’
Dương Thị Vân vào sân thay cho Thái Thị Thảo, HLV Hoàng Văn Phúc phải thay người từ sớm.
Kim Thanh mắc sai lầm chuyền hỏng vào chân đối phương ngay trước vòng cấm địa, rất may hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam đã kịp sửa sai.
Thủ môn Kim Thanh dễ dàng kiểm soát cú sút xa của cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa.
Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa
Yu-hsuan thoát xuống dứt điểm rất tốt. Đội tuyển nữ Việt Nam để đối thủ tấn công thẳng vào trung lộ.
Các cầu thủ Việt Nam phối hợp kiểm soát bóng chưa tốt, có nhiều đường chuyền khó và không chính xác. Đài Bắc Trung Hoa có vẻ muốn đá nhanh bằng những đường chuyền ra sau lưng hậu vệ Việt Nam nhưng cũng chưa thành công.
Đài Bắc Trung Hoa chiếm ưu thế trong những phút đầu trận. Đội tuyển Việt Nam chưa giữ được bóng.
Trận đấu bắt đầu
Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) giao bóng.
Đội hình Việt Nam và Đài Bắc Trung HoaViệt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT14Trần Thị Kim ThanhTM2Lương Thị Thu Thương6Nguyễn Thị Hoa11Thái Thị Thảo12Phạm Hải YếnĐT13Lê Thị Diễm My17Trần Thị Thu Xuân18Cù Thị Huỳnh Như19Nguyễn Thị Thanh Nhã21Ngân Thị Vạn Sự23Nguyễn Thị Bích ThùyDỰ BỊ1Lê Thị ThuTM4Ngô Thị Hồng Nhung5Hoàng Thị Loan7Ngọc Minh Chuyên8Nguyễn Thị Trúc Hương10Lưu Hoàng Vân15Vũ Thị Hoa16Dương Thị Vân20Khổng Thị HằngTM24Nguyễn Thị Thúy Hằng25Nguyễn Thị Tuyết Ngân26Trần Thị Thu PhươngĐài Bắc Trung HoaĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Wang Yu-tingTM2Chang Chi-lan5Liao Jie-ning7Wakabayashi Minori8Tanaka Maho9Hsu Yi-yun12Lin Hsin-hui17Chen Jin-wen19Su Yu-hsuan20Chen Ying-huiĐT22Huang Ke-sinDỰ BỊ3Pan Shin-yu4Lin Ying-xuan6Chuan Tz-yu10Matsunaga Saki11He Jia-shiuan13Pan Yen-hsin14Wu Kai-ching15Tseng Yun-ching16Liu Yu-chiao18Cheng Ssu-yuTM21Chen Yu-chin23Liu Ying-chiaTM
Thông tin trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa
Theo lịch thi vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 2h ngày 14/9 trên sân vận động Shizuoka Ecopa (Kakegawa, Nhật Bản). Đây là trận đấu mang tính bản lề của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tại ASIAD 2026.
Đài Bắc Trung Hoa là đội bóng mạnh, có thực lực ở khu vực Đông Á. Bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam được đánh giá là ngang tầm trong nhiều năm qua, dù đối thủ có một giai đoạn sa sút do tái thiết.
Đại hội thể thao châu Á 2026 chứng kiến sự thay đổi của bóng đá nữ Việt Nam trên nhiều phương diện. Lần đầu tiên ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở một giải đấu chính thức sau khi tiếp quản vị trí mà đồng nghiệp Mai Đức Chung để lại.
Về mặt lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng rõ ràng hơn khi Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thu Thảo đều vắng mặt. Nhóm trụ cột từng làm nên nhiều vinh quang chỉ còn Trần Thị Kim Thanh trong khung gỗ, hậu vệ Hoàng Thị Loan, các tiền vệ như Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân hay tiền đạo Phạm Hải Yến.
Sau màn trình diễn thuyết phục ở các giải trẻ và giải vô địch quốc gia, thế hệ cầu mới như Ngô Thị Hồng Nhung, Lưu Hoàng Vân, Lê Thị Thu,...dần được trao cơ hội.
Nhiệm vụ của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ là kết nối các thế hệ cầu thủ để tạo nên khối gắn kết cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trước mắt, một kết quả thuận lợi khi đối đầu Đài Bắc Trung Hoa có thể mở ra nhiều cánh cửa cho bóng đá nữ Việt Nam.
Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với sự góp mặt của 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng E, F và G, thi đấu vòng tròn một lượt.
Sáu đội nhất, nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tranh huy chương. Ở ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.
Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa (14h ngày 14/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa vòng bảng ASIAD 2026.
Theo dõi
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận