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Xuất bản ngày 14/09/2026 01:01 PM
Xuất bản ngày 14/09/2026 01:01 PM

Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa (14h ngày 14/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa vòng bảng ASIAD 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

    ASIAD 2026
    Việt Nam
    0-1
    Đài Bắc Trung Hoa
    ĐANG CẬP NHẬT
    Yu-hsuan 16’

  • Dương Thị Vân vào sân thay cho Thái Thị Thảo, HLV Hoàng Văn Phúc phải thay người từ sớm.

  • Kim Thanh mắc sai lầm chuyền hỏng vào chân đối phương ngay trước vòng cấm địa, rất may hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam đã kịp sửa sai.

  • Thủ môn Kim Thanh dễ dàng kiểm soát cú sút xa của cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa.

  • Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa

    Yu-hsuan thoát xuống dứt điểm rất tốt. Đội tuyển nữ Việt Nam để đối thủ tấn công thẳng vào trung lộ.

  • Các cầu thủ Việt Nam phối hợp kiểm soát bóng chưa tốt, có nhiều đường chuyền khó và không chính xác. Đài Bắc Trung Hoa có vẻ muốn đá nhanh bằng những đường chuyền ra sau lưng hậu vệ Việt Nam nhưng cũng chưa thành công.

  • Đài Bắc Trung Hoa chiếm ưu thế trong những phút đầu trận. Đội tuyển Việt Nam chưa giữ được bóng.

  • Trận đấu bắt đầu

    Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) giao bóng.

  • Đội hình Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa

    Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa - 2
    Việt Nam
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    14
    Trần Thị Kim Thanh
    TM
    2
    Lương Thị Thu Thương
    6
    Nguyễn Thị Hoa
    11
    Thái Thị Thảo
    12
    Phạm Hải Yến
    ĐT
    13
    Lê Thị Diễm My
    17
    Trần Thị Thu Xuân
    18
    Cù Thị Huỳnh Như
    19
    Nguyễn Thị Thanh Nhã
    21
    Ngân Thị Vạn Sự
    23
    Nguyễn Thị Bích Thùy
    DỰ BỊ
    1
    Lê Thị Thu
    TM
    4
    Ngô Thị Hồng Nhung
    5
    Hoàng Thị Loan
    7
    Ngọc Minh Chuyên
    8
    Nguyễn Thị Trúc Hương
    10
    Lưu Hoàng Vân
    15
    Vũ Thị Hoa
    16
    Dương Thị Vân
    20
    Khổng Thị Hằng
    TM
    24
    Nguyễn Thị Thúy Hằng
    25
    Nguyễn Thị Tuyết Ngân
    26
    Trần Thị Thu Phương
    Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa - 3
    Đài Bắc Trung Hoa
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Wang Yu-ting
    TM
    2
    Chang Chi-lan
    5
    Liao Jie-ning
    7
    Wakabayashi Minori
    8
    Tanaka Maho
    9
    Hsu Yi-yun
    12
    Lin Hsin-hui
    17
    Chen Jin-wen
    19
    Su Yu-hsuan
    20
    Chen Ying-hui
    ĐT
    22
    Huang Ke-sin
    DỰ BỊ
    3
    Pan Shin-yu
    4
    Lin Ying-xuan
    6
    Chuan Tz-yu
    10
    Matsunaga Saki
    11
    He Jia-shiuan
    13
    Pan Yen-hsin
    14
    Wu Kai-ching
    15
    Tseng Yun-ching
    16
    Liu Yu-chiao
    18
    Cheng Ssu-yu
    TM
    21
    Chen Yu-chin
    23
    Liu Ying-chia
    TM

  • Thông tin trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

    Theo lịch thi vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 2h ngày 14/9 trên sân vận động Shizuoka Ecopa (Kakegawa, Nhật Bản). Đây là trận đấu mang tính bản lề của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tại ASIAD 2026.

    Đài Bắc Trung Hoa là đội bóng mạnh, có thực lực ở khu vực Đông Á. Bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam được đánh giá là ngang tầm trong nhiều năm qua, dù đối thủ có một giai đoạn sa sút do tái thiết.

    Đại hội thể thao châu Á 2026 chứng kiến sự thay đổi của bóng đá nữ Việt Nam trên nhiều phương diện. Lần đầu tiên ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở một giải đấu chính thức sau khi tiếp quản vị trí mà đồng nghiệp Mai Đức Chung để lại.

    Đội tuyển nữ Việt Nam dự ASIAD 2026.

    Đội tuyển nữ Việt Nam dự ASIAD 2026.

    Về mặt lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng rõ ràng hơn khi Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thu Thảo đều vắng mặt. Nhóm trụ cột từng làm nên nhiều vinh quang chỉ còn Trần Thị Kim Thanh trong khung gỗ, hậu vệ Hoàng Thị Loan, các tiền vệ như Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân hay tiền đạo Phạm Hải Yến.

    Sau màn trình diễn thuyết phục ở các giải trẻ và giải vô địch quốc gia, thế hệ cầu mới như Ngô Thị Hồng Nhung, Lưu Hoàng Vân, Lê Thị Thu,...dần được trao cơ hội.

    Nhiệm vụ của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ là kết nối các thế hệ cầu thủ để tạo nên khối gắn kết cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trước mắt, một kết quả thuận lợi khi đối đầu Đài Bắc Trung Hoa có thể mở ra nhiều cánh cửa cho bóng đá nữ Việt Nam.

    Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với sự góp mặt của 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng E, F và G, thi đấu vòng tròn một lượt.

    Sáu đội nhất, nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tranh huy chương. Ở ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.

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