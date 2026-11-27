Cuộc đối đầu giữa Nam Định và CLB Công an Hà Nội là tâm điểm của vòng 9 V-League 2026-2027. Lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng thời gian qua giúp đội bóng thành Nam có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với nhà đương kim vô địch đang hưng phấn sau chiến thắng tại đấu trường châu lục là thử thách không nhỏ đối với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Sau 8 vòng đấu, Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt sở hữu một trong những hàng công hiệu quả nhất giải đấu với 18 bàn thắng, trong khi mới để thủng lưới 7 lần. Trận thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất cũng đánh dấu chiến thắng thứ 5 liên tiếp của đội chủ sân Thiên Trường.

Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng V.League với 19 điểm. (Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC)

Trong khi đó, CLB CAHN tích lũy được 14 điểm sau 7 trận. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking có bước chạy đà thuận lợi cho chuyến làm khách tại Nam Định khi đánh bại Vissel Kobe 3-1 tại AFC Champions League Elite.

Với những cầu thủ giàu kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Đô, Alan hay Brayan Perea, đội bóng ngành công an đủ khả năng gây sức ép lên hàng phòng ngự của Nam Định.