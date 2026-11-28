Cập nhật tỷ số trực tiếp Man Utd vs Brentford●Ngoại Hạng AnhMan Utd0-2BrentfordĐANG CẬP NHẬTWilson 19’,32’
Man Utd 0-2 Brentford
Damsgaard chọc khe xuất sắc. Ouattara ngoặt bóng loại bỏ Martinez và kiến tạo cho Wilson dứt điểm cận thành.
Brentford tiếp tục uy hiếp từ pha phản công. Ouattara dắt bóng vào vòng cấm, lấy được góc sút nhưng cú sút bị Martinez cản phá.
Brentford phản công. Anthony sút chạm Maguire mang về quả phạt góc. Man Utd lập tức đẩy cao đội hình sau khi nhận bàn thua, chấp nhận mạo hiểm với khoảng trống lớn phía sau.
Man Utd 0-1 Brentford
Wilson đỡ bóng vừa đủ thoát khỏi 2 trung vệ Man Utd trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Lammens.
Diallo tạt từ cánh phải. Dorgu đánh đầu chệch khung thành. Man Utd tấn công nhiều ở cánh phải với Diallo bám biên và Dalot kéo vào trong khi dâng cao.
Anthony thực hiện cú móc bất ngờ nhưng Lammens vẫn kịp đẩy bóng chạm xà, cứu thua cho Man Utd.
Maguire đánh đầu ở cột xa nhưng chưa đủ mạnh. Thủ môn Brentford kịp đổ người bắt dính. Man Utd cố gắng đẩy cao đội hình, chơi nhanh cả khi kiểm soát lẫn không bóng.
Maguire đánh đầu dội xà. Diallo đá bồi bị hậu vệ Brentford cản phá. Man Utd đòi phạt đền nhưng trọng tài và VAR xác định bóng không chạm tay.
Brentford đáp trả bằng cú sút xa lên trời của Sangare.
Zirkzee thoát xuống đón đường chuyền của Tielemans. Cú sút của anh không đánh bại được thủ môn Brentford.
Trận đấu bắt đầu
Brentford (áo đen) giao bóng.
Đội hình Man Utd và BrentfordMan UtdĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Senne LammensTM2Diogo Dalot5Harry Maguire6Lisandro Martínez8Bruno FernandesĐT11Joshua Zirkzee13Patrick Dorgu15Leny Yoro16Amad Diallo18Youri Tielemans37Kobbie MainooDỰ BỊ3Noussair Mazraoui4Matthijs de Ligt7Mason Mount10Matheus Cunha12Karl DarlowTM17Andrey Santos19Bryan Mbeumo23Luke Shaw31Shea LaceyBrentfordĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Caoimhín KelleherTM4Sepp van den Berg11Dango Ouattara13Callum Wilson18Mamadou Sangaré19Jaidon Anthony20Kristoffer Ajer23Keane Lewis-Potter24Mikkel Damsgaard27Vitaly JaneltĐT33Michael KayodeDỰ BỊ7Kevin Schade8Mathias Jensen10Josh Dasilva12Hákon ValdimarssonTM14Fábio Carvalho25El Hadji Malick Diouf39Gustavo Nunes44Jannik Schuster48Benjamin Fredrick
Link trực tiếp Man Utd vs Brentford
FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Man Utd đấu với Brentford được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.
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Thông tin link xem trực tiếp Man Utd đấu với Brentford được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.
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Thông tin trận Man Utd vs Brentford
HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa thể giúp Man Utd thoát khỏi khủng hoảng. Trong hai trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina, “Quỷ đỏ” thua đậm Liverpool 0-4 tại Ngoại hạng Anh, trước khi bị Sporting Lisbon cầm hòa 2-2 trên sân khách ở vòng phân hạng Champions League.
Tại Ngoại hạng Anh, Man Utd đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng. Phong độ sa sút khiến đội chủ sân Old Trafford lún sâu vào nhóm xuống hạng. Sau 11 vòng đấu, đại diện thành Manchester mới giành được 8 điểm, đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối bảng Crystal Palace đúng 1 điểm.
Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Brentford là cơ hội để thầy trò HLV Pochettino chấm dứt chuỗi kết quả đáng thất vọng. Dù đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, hơn Man Utd tới 13 bậc, Brentford lại thi đấu kém hiệu quả mỗi khi xa nhà. Đội bóng có biệt danh “Bầy ong” không giành được chiến thắng trong 10 trận sân khách liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, gần nhất là thất bại 0-2 trước Brighton.
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