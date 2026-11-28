FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Man Utd đấu với Brentford được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Man Utd đấu với Brentford có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Man Utd vs Brentford được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Thông tin link xem trực tiếp Man Utd đấu với Brentford được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man Utd đấu với Brentford (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/manchester-united-brentford-6b0794cf230e515a9d631200?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Man Utd đấu với Brentford trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.