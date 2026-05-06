Phát hiện tử thi trong rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra, xác minh vụ tử thi được phát hiện tại Tiểu khu 64, rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà.

Đồ đạc được phát hiện tại hiện trường. (Ảnh: C.A)

Trước đó, qua công tác khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tử thi, lực lượng chức năng phát hiện thi thể đã phân hủy, chỉ còn bộ xương và một số vật dụng đi kèm gồm: Hài cốt đội mũ bảo hiểm màu đen; bên ngoài mặc áo khoác màu đen, bên trong mặc áo thun màu trắng; quần jean màu xanh, bên trong mặc quần lót dạng lưới màu trắng; dưới chân có đôi dép xu màu kem.

Ngoài ra, trên cổ nạn nhân có đeo dây chuyền bạc gắn vòng tròn màu xanh ngọc; có đeo túi xách màu xám, bên trong chứa một số đồ vật cá nhân và đồng hồ đeo tay màu đen. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Qua kiểm tra hài cốt, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nữ giới, khoảng từ 18 đến 45 tuổi, cao khoảng từ 1m56 đến 1m64, thời gian tử vong khoảng trên 1 năm.

Để phục vụ công tác xác minh, điều tra, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị và Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.

Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Đinh Lê Văn Phú, số điện thoại: 0935.082032 để phối hợp giải quyết.