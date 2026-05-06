Diện mạo mới của cầu Long Biên sau hơn một tháng cấm xe sửa chữa

Theo đại diện nhà thầu, khó khăn lớn nhất là mặt bằng thi công trên cầu Long Biên chật hẹp, các phương tiện cơ giới cỡ lớn không thể tiếp cận. Để khắc phục, đơn vị tổ chức 4 mũi thi công, chia nhỏ lực lượng, triển khai theo từng tốp để thực hiện đổ bê tông toàn bộ mặt cầu. Trong suốt kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, công trường vẫn duy trì thi công 3 ca liên tục nhằm đảm bảo tiến độ theo giấy phép của Sở Xây dựng Hà Nội.