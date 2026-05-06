Xuất bản ngày 06/05/2026 03:40 PM
Diện mạo mới của cầu Long Biên sau hơn một tháng cấm xe sửa chữa

Sau hơn một tháng đóng cầu Long Biên để sửa chữa, đơn vị thi công đang tăng tốc các hạng mục, phấn đấu hoàn thành vào ngày 27/5.

Cận cảnh việc sửa chữa, trùng tu cầu Long Biên

Từ 28/3 đến 27/5, Hà Nội tổ chức cấm xe máy và người đi bộ qua cầu Long Biên phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cây cầu này.

Đến nay, sau gần 1 tháng thi công, diện mạo cầu Long Biên hơn 120 năm tuổi dần thay đổi. Các hạng mục như cào bóc lớp mặt cầu cũ, gia cố kết cấu nền, thảm nhựa mới, sửa chữa lan can, thành cầu và hệ thống thoát nước phần đường bộ đang được triển khai đồng bộ.

Nhiều đoạn trên cầu Long Biên đã được thay mới hệ thống lan can; các tấm đan bê tông mặt đường cũng được thay thế và phủ lớp bê tông cường độ cao nhằm phân tán tải trọng, hạn chế nứt vỡ khi khai thác.

Công nhân đang triển khai thay thế các tấm đan bê tông mặt đường

Sau khi hoàn tất xử lý nền, công nhân tiếp tục gia công, lắp đặt cốt thép để chuẩn bị đổ bê tông mặt cầu.

Lớp thảm nhựa mới sẽ được thi công trên phần đường bộ, góp phần tạo bề mặt êm thuận và nâng cao an toàn cho phương tiện lưu thông.

Hệ thống máng thoát nước bằng thép cũng đang được thay thế, góp phần đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và kéo dài tuổi thọ công trình.

Lối đi bộ và hệ thống lan can hai bên cầu đang được cải tạo, khắc phục tình trạng xuống cấp, góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Công nhân thi công sơn mới hệ thống lan can cầu Long Biên, đây là một trong những hạng mục quan trọng của đợt sửa chữa này.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải cho biết, đơn vị đã hoàn thành khoảng 70% tổng khối lượng thi công, trong đó hạng mục đổ bê tông mặt cầu đạt hơn 60%. Với tiến độ hiện tại, dự kiến đến ngày 27/5, công trình sẽ được thông xe, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đại diện nhà thầu, khó khăn lớn nhất là mặt bằng thi công trên cầu Long Biên chật hẹp, các phương tiện cơ giới cỡ lớn không thể tiếp cận. Để khắc phục, đơn vị tổ chức 4 mũi thi công, chia nhỏ lực lượng, triển khai theo từng tốp để thực hiện đổ bê tông toàn bộ mặt cầu. Trong suốt kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, công trường vẫn duy trì thi công 3 ca liên tục nhằm đảm bảo tiến độ theo giấy phép của Sở Xây dựng Hà Nội.

Về phương án kỹ thuật, các hạng mục đang được triển khai gồm thay thế lan can, tấm đan lề bộ hành và đổ lại bê tông mặt cầu. Đến nay, phần lan can cơ bản hoàn thành, các hạng mục còn lại bám sát tiến độ đề ra. Đại diện đơn vị thi công cho biết, cầu Long Biên có tuổi đời 124 năm, mang giá trị lịch sử đặc biệt, vì vậy quá trình thi công luôn được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo yêu cầu bảo tồn nguyên trạng.

Minh Đức
