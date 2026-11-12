Bê bối bán độ chấn động bóng đá Việt Nam: Cục TDTT chỉ đạo nóng VFF

(VTC News) -

Sáng 12/11, Cục Thể dục Thể thao gửi văn bản báo cáo Bộ Văn Hóa - Thể Thao và Du lịch về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều thành viên của CLB bóng đá Long An về hành vi đánh bạc.

Theo thông tin do Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) công bố, cơ quan này triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương. Trong đó, có 6 thành viên của câu lạc bộ Long An (gồm 4 cầu thủ, 2 huấn luyện viên) ở mùa giải 2025-2026 tham gia cá độ, dàn xếp tỷ số 2 trận đấu tại giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia.

Nguyễn Thanh Hải nằm trong nhóm cầu thủ tham gia bán độ, đánh bạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Thể dục thể thao Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thu thập, rà soát dữ liệu chuyên môn của hai trận đấu, đồng thời kiểm tra công tác tổ chức, quản lý chuyên môn đối với các giải đấu có liên quan.

Theo Báo cáo số 2890/BC-LĐBĐVN ngày 11/11/2026 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF chủ động nắm bắt tình hình, làm việc với các đơn vị liên quan tại địa phương, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự để xác minh thông tin, triển khai các biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Báo cáo xác định có 8 cá nhân liên quan đến vụ việc.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung.

Trước tình hình trên, Cục Thể dục thể thao Việt Nam chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động theo dõi diễn biến vụ việc, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra; đồng thời khẩn trương rà soát, đánh giá công tác tổ chức, quản lý, giám sát chuyên môn tại các giải bóng đá chuyên nghiệp, xác định những tồn tại, hạn chế (nếu có) để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền, quy định.

Cùng với đó, Cục yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối với các câu lạc bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi đánh bạc, cá cược trái phép, dàn xếp tỷ số và các hành vi tiêu cực khác.