Triều cường dâng cao giữa trời nắng nóng, người dân TP.HCM bì bõm lội nước đi về

Anh Nguyễn Tuấn Hà, ngụ phường Tân Thuận, cho biết dù đã quen với cảnh triều cường tại đường Trần Xuân Soạn nhưng gia đình anh vẫn nhiều lần trở tay không kịp khi nước dâng cao. “Cả ngày nay phải lội nước. Sáng sớm, khoảng 4h, triều cường đã dâng cao nên cả nhà phải thức dậy kê đồ đạc lên cao rồi mới đi làm. Chiều về lại tiếp tục vượt qua dòng nước để về nhà. Chỉ mong cống ngăn triều sớm vận hành để người dân đỡ vất vả”, anh Hà chia sẻ.