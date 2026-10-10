Triều cường đạt đỉnh 'nuốt chửng' nửa xe ô tô, người dân lại bì bõm lội nước

Bánh canh dừa sáp 'nóng rần rần' trên mạng, bảo tàng lên tiếng về bản quyền
Đơn vị sở hữu quyền tác giả món bánh canh dừa sáp đề nghị cá nhân, tổ chức không sao chép, sử dụng lại hình ảnh, video thuộc quyền của Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh.
Tìm thấy lá đơn xin vào Đảng trong chiếc ví liệt sĩ quy tập tại Campuchia
Trong quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, Đội K72 - Bộ CHQS TP Đồng Nai, phát hiện lá đơn viết tay xin vào Đảng gồm 6 trang có ghi thông tin.
Triều cường dâng cao lúc rạng sáng, hàng loạt ô tô ở TP.HCM chìm trong biển nước
Triều cường dâng nhanh lúc rạng sáng 10/10 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, hàng loạt ô tô đậu qua đêm bị nước nhấn chìm gần hết bánh.
Gia Lai chi gần 270 tỷ đồng cấp tập hồi sinh loạt cầu yếu và tuyến đường hỏng
Gia Lai dự kiến chi gần 270 tỷ đồng cấp bách sửa chữa, xây mới hàng loạt cầu yếu và khôi phục 4 tuyến đường xuống cấp nặng nề do phục vụ thi công sân bay Phù Cát.
Khi nào TP.HCM hết ngập?
Nhiều kỳ vọng đặt lên dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng dự kiến vận hành giữa tháng 11; khu vực rộng 570 km² bờ Nam sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM sẽ kiểm soát ngập.
Ngư dân Gia Lai thả lồng HDPE nuôi cá bớp giữa biển, thu trăm triệu đồng mỗi vụ
Chuyển sang lồng HDPE công nghệ cao chắc chắn, ngư dân Gia Lai trúng lớn vụ cá bớp đầu tiên thu hàng trăm triệu, mở ra hướng nuôi biển bền vững kết hợp du lịch.
Bình luận