Triều cường đạt đỉnh 'nuốt chửng' nửa xe ô tô, người dân lại bì bõm lội nước

Anh Nguyễn Minh Hoàng, ngụ xã Hiệp Phước, cho biết nhiều năm nay, cứ đến kỳ triều cường, cả tuyến đường lại chìm trong biển nước, nhiều xe máy chết máy giữa đường. “Người dân chúng tôi đã sống chung với triều cường nhiều năm nay, chỉ mong cơ quan chức năng có biện pháp nâng cao mặt đường để người dân yên tâm sinh sống. Mỗi khi triều cường, không chỉ đường ngập mà nước từ cống còn tràn vào nhà, kéo theo rác, gây ô nhiễm”, anh Hoàng nói.